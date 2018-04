Facebook quiere diseñar sus propios chips

Facebook Inc. armará un equipo para diseñar sus propios semiconductores, sumándose a la tendencia de las empresas de tecnología a autoabastecerse y reducir su dependencia de fabricantes de chips como Intel Corp. y Qualcomm Inc., según los anuncios de empleo y personas con conocimiento del tema.



La compañía se propone contratar a un gerente para crear "una organización de desarrollo de SoC/ASIC, microprogramas y conductores", según un anuncio de empleo publicado en el sitio web corporativo, lo cual indica que el plan está aún en sus etapas iniciales.



La compañía con sede en Menlo Park, California, se sumaría así a otros gigantes tecnológicos que emprenden el enorme esfuerzo de desarrollar chips. En 2010, Apple Inc. comenzó a expedir chips propios y en la actualidad los utiliza en muchas de sus principales líneas de productos. Google, de Alphabet Inc., ha desarrollado también su propio chip de inteligencia artificial.



Facebook podría utilizar estos chips para alimentar dispositivos de hardware, software de inteligencia artificial y los servidores de sus centros de datos. El mes próximo, la compañía lanzará el Oculus Go, un casco autónomo de realidad virtual, que costaría cerca de 200 dólares, y que funciona con un procesador Qualcomm. Asimismo está trabajando en una serie de parlantes inteligentes. Futuras generaciones de esos dispositivos podrían mejorar gracias a "chipsets" (circuitos integrados auxiliares) diseñados a medida.



Al emplear sus propios procesadores, la compañía tendría un mayor control sobre el desarrollo de productos y estaría en condiciones de sintonizar mejor su software y su hardware. Facebook no accedió a hacer declaraciones sobre sus anuncios de empleo.



Un sistema en chip, o SOC, es un tipo de semiconductor que contiene varios componentes separados integrados a un trozo de silicio. Se utiliza normalmente en dispositivos móviles donde su espacio y sus propiedades de almacenamiento de energía resultan más valiosos. Las principales funciones de la mayoría de los teléfonos inteligentes son provistas por sistemas en chip.



Un ASIC, circuito integrado para aplicaciones específicas, es un chip diseñado para un objetivo acotado. Estos componentes a menudo son los más veloces y eficientes para hacer funcionar una parte particular del software. Su debilidad consiste en que están encerrados y pueden volverse redundantes con el tiempo si el software o las cargas de trabajo evolucionan.



Los avisos clasificados no aclaran que tipo de uso quiere dar Facebook a los chips más allá del marco general de la inteligencia artificial. Un anuncio de empleo pide "experiencia y conocimientos para desarrollar soluciones personalizadas dirigidas a verticales múltiples como AI/ML (Inteligencia artificial/Aprendizaje automático)", lo cual indica que el trabajo en chips podría centrarse en un procesador para tareas de inteligencia artificial. El investigador del área de IA de Facebook Yann LeCun tuiteó algunos de los anuncios de empleo este miércoles, pidiendo candidatos interesados en diseñar chips para IA.