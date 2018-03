Herramientas tecnológicas para estar de vacaciones y seguir conectado a su negocio

Muchas empresas y establecimientos, por su naturaleza, no dejan de funcionar en días festivos ni fines de semana. Por lo que son muchos los propietarios, administradores y personas responsables del funcionamiento de uno de estos negocios, a pesar de que necesitan un descanso no lo toman, pensando en lo que pueda pasar en su ausencia.



Hoy, gracias a la tecnología y el acceso a Internet, cualquier persona tiene la posibilidad de manejar una oficina virtual desde el celular, tablet o computador portátil y llevarla a todo lugar. Sin embargo, aún hay mucho escepticismo frente al tema con aquellos que no se atreven a dar ese paso.



Parte de ese temor radica en el desconocimiento de muchas de las herramientas que hoy en día tienen los empresarios, estudiantes o incluso viajeros, para mantener el contacto con personas importantes, en el trabajo o el hogar.



Estas son algunas herramientas que le ayudarán a tener un contacto permanente con su negocio mientras está de vacaciones:



Google Drive: en lugar de cargar para todos partes con pesados discos duros externos, con los servicios de Google Drive es posible tener toda la información de una empresa almacenada en la nube y al alcance desde cualquier dispositivo conectado a internet, disfrutando de altos estándares de protección de la información, para no preocuparse por nada más que una buena contraseña para ingresar.



Google Docs: sirve para acceder a los formatos más usados para la administración de datos e información, como editor de texto, hojas de cálculo o plantillas de presentaciones en línea, lo que permite construir información, hacer sugerencias y dejar comentarios al equipo. También ofrece la tranquilidad de tener los documentos sincronizados y actualizados en tiempo real, sin necesidad de guardar los cambios.



Alegra: Alegra.com es un sistema en la nube y app móvil diseñada para ayudar a los gerentes de pequeños negocios a llevar la administración, contabilidad y facturación de manera organizada. Permite emitir facturas, controlar ingresos y gastos, acceder a inventarios, gestionar pagos, crear cotizaciones, y así tener toda la información del negocio en un solo lugar.



Hootsuite: Si dentro de sus obligaciones está el manejo de las redes sociales del negocio, Hootsuite le permitirá administrar todos sus perfiles en redes y programar publicaciones para que se publiquen de manera automática. Puede programar la fecha y hora de todos los posts planificados para la Semana Santa y tomar un merecido descanso.



HangOut: Cuando es necesaria una comunicación más fluída o el email es muy plano para expresarte mejor con el equipo, existen herramientas como HangOut, que permite mantener una conversación en tiempo real, crear grupos temáticos, compartir archivos, realizar videollamadas, y así no perder el contacto con los jefes o empleados, en todo momento y lugar.



Es importante tener en cuenta que si bien las vacaciones deben ser para desconectarse del trabajo y relajarse, a veces están esos pendientes por terminar, y es allí cuando estas herramientas pueden ser útiles para tener una oficina móvil siempre a disposición.