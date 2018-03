Implementación de la tecnología no puede ser un tabú

La inteligencia artificial y la computación cognitiva no pidieron permiso para revolucionar el mundo, pero sin duda, están a la espera de ingresar al corazón de miles de empresarios que todavía no se han dado cuenta del inmenso valor que representa en términos de innovación y rentabilidad.

Según un estudio del Instituto Global McKinsey, casi la mitad de los trabajos que hace la gente actualmente pueden ser automatizados, lo que representaría alrededor de US$16 billones en salarios.



En este sentido, “creemos que la principal ventaja de la transformación digital es la ruptura de paradigmas, no como un valor adicional sino entendida como una plataforma que agiliza, renueva y revoluciona todos los procesos en la organización”; explicó Mario Pedraza, CEO Lavenir.



Evidentemente esta revolución no tiene marcha atrás. Las proyecciones de los centros de estudio norteamericanos para el 2019 indican que el negocio de soluciones cognitivas llegará a US$31,3 billones y en el 2018, el 50 % de los consumidores estarán interactuando con servicios basados en inteligencia artificial.



“De esta manera, nuestro reto en Colombia ha sido impulsar a los empresarios de grandes, medianas y pequeñas empresas para que implementen soluciones tecnológicas como el Cloud, Big Data, Marketplac, ChatBots, Drones, entre otros, con el objetivo de desarrollar todas aquellas ideas que impacten el negocio de los clientes”, agregó Pedraza.



Sin embargo, romper el paradigma no ha sido fácil. La gente piensa que adoptar soluciones tecnológicas y/o con inteligencia artificial es ampliar el ancho de banda, tener pagos on line en la web, manejar las redes sociales y tener más cercanía con el cliente, pero es mucha más allá, es lograr una automatización en los procesos con el desafío de brindarle al consumidor una solución eficaz, eficiente y sin error, sin necesidad de que se desplace a un punto de venta a reclamar o tenga faltantes en un inventario.



Según el Departamento Nacional de Innovación, DNI en Colombia, el 76,8% de las empresas no innova, el 19,3% son innovadoras en el mercado local, 3,8% son potencialmente innovadoras y sólo el 0,1% son innovadoras en sentido estricto. A estas cifras, se suman que el 89,8% de las firmas en Colombia no usan tecnología en sus procesos productivos, explica la encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (Edit), que realiza el Dane.



Frente a este panorama, “no me cansaré de insistir que para la adopción de soluciones tecnológicas se debe romper el paradigma de que es muy costoso y poco confiable, por eso estoy seguro que mediante la construcción colectiva e implementación de estrategias y metodologías que les generen valor, apalancados en talento humano competente y comprometido, las empresas en Colombia pueden dar ese paso”, puntualizó Pedraza.



Por eso Lavenir, como consultores expertos en el tema de soluciones tecnológicas propende por generar una cultura permanente de innovación en los procesos internos en ara de prestar servicios que conlleven a la solución de las problemáticas reales de los clientes.