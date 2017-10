Así podrá mejorar el posicionamiento web de su Pyme

El posicionamiento web se ha convertido en una herramienta importante para conseguir clientes y visibilizar los emprendimientos en Colombia. Sin embargo, existe un vacío en los pequeños y medianos empresarios con relación a esta actividad digital.



Para dar solución a esta problemática, desde esta semana los empresarios colombianos podrán aprender sobre posicionamiento web y realizar el proceso ellos mismos a través de la plataforma Kolau, un espacio donde encontrarán todas las herramientas para mejorar su visibilidad en la web.



Implementando el movimiento ‘Hazlo tú mismo’, el cual consiste en hacer lo que se proponga sin necesidad de saber cómo hacerlo, Kolau tiene como objetivo impulsar en el país los emprendimientos en internet.



“Los empresarios buscan constantemente fórmulas para posicionar sus sitios web en lo más alto de los resultados de Google, y tienen tres barreras que se lo impiden: no tienen tiempo para hacerlo, no cuentan con conocimiento para hacerlo bien, o no tienen el dinero para pagar agencias que tampoco están interesadas en tratar con Pymes o microPymes”, señala Danny Mola, CEO y fundador de Kolau.



En el país las Pymes y microPymes representan el 96% de los 2 millones de empresas que hay en total.



¿CÓMO FUNCIONA?



Ahora bien, en la plataforma los empresarios podrán de forma rápida, gratuita y fácil lograr el posicionamiento que desean en los buscadores gracias a un algoritmo propietario que les permitirá tener el controlar la forma en la que los usuarios los encuentran. .



Para tener acceso a esto, los usuarios tendrán que crear una cuenta de forma gratuita y responder una serie de preguntas. “Con este acceso inmediatamente los algoritmos de Kolau crearán campañas de Google AdWords que se situarán la página arriba de todo Google, optimizándolas de manera automática 25 veces al día para que la pyme gane más y gaste menos”, explica Mola.



De igual manera, identificará los elementos de la página que han de optimizarse para posicionarse en la parte orgánica del buscador y le dirá qué y cómo se han de hacer los cambios de manera fácil y rápida.



Como paso final, empresario deberá indicar dónde quiere vender o anunciar su producto o servicio, para ello la plataforma enseña un mapa en el que se representa la elección.



“Los motores de Kolau que optimizan los anuncios - que contienen múltiples elementos que son complejos de entender y optimizar para la gran mayoría de Pymes - aseguran precisamente eso, que los anuncios generan más dinero a la Pyme, y cuestan cada vez menos”, señala Mola.



Finalmente, además de iniciar con el posicionamiento web, los pequeños empresarios colombianos encontrarán claves para tener éxito en Google AdWords además de disponer de una academia digital de marketing en la que se ofrece a los empresarios artículos de fácil lectura así como consejos de rápida aplicación





LAS OPCIONES PAGAS Y LA ATENCIÓN PERSONALIZADA



Además del beneficio gratuito, este emprendimiento que cuenta con el apoyo y reconocimiento de Google, cuenta con un acceso pago que es módico y accesible para los pequeños empresarios del país.



Si el presupuesto con el que cuenta un empresario es superior a 250.000 pesos, el costo de los motores de optimización de Kolau sería de 25.000 pesos. Sin embargo, la mayoría de sus servicios son gratuitos.



Aunque los motores de optimización de la plataforma están diseñados para mejorar el rendimiento de las campañas de Google AdWords sin necesidad de una intervención humana, algunas cuentas necesitan de ajustes personalizados.



“Si una cuenta de AdWords no está bien estructurada, o bien tiene un gasto mensual muy elevado, se recomienda este servicio de gestión personalizada para que el equipo de Kolau deje la cuenta en buen estado y saque el máximo beneficio de los motores de optimización de Kolau”, puntualizó Mola.