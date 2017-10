La revolución del video según Facebook

La cola más larga en la conferencia global sobre TV y contenido digital de este año en Cannes se formó para asistir a una presentación de una compañía que hasta hace apenas unas semanas no hacía televisión.



A orillas de la Riviera Francesa, en un Grand Palais repleto, productores y ejecutivos de medios escucharon como Facebook Inc. planteaba su visión del entretenimiento en la pantalla.



Lea: (Facebook lanzará función para hacer compras de comida online).

Los ejecutivos de Mark Zuckerberg describieron un futuro en el cual los comentarios de los medios sociales conforman tramas, los espectadores actúan en directo con las series y miniepisodios atraen público a las pantallas móviles. "El video está explotando en Facebook", dijo Daniel Danker, director de productos visuales en el gigante de la tecnología. "El objetivo de una cantidad cada vez mayor de la gente que abre la aplicación es mirar videos".



Lea: (El visor inalámbrico de realidad virtual, la más reciente apuesta de Facebook).



La incursion de Facebook y Snap Inc. en programas de estilo televisivo para móviles es el intento más reciente de que los usuarios pasen más tiempo en sus plataformas, potenciando los ingresos por publicidad.



Lea: (Para Uber y Facebook, mejor ser más humilde).



Es a la vez una oportunidad y un desafío para las empresas de medios tradicionales, dijo Davi Zaslav, maximo responsable de Discovery Communications Inc. "La amenaza que todos nos planteamos es si son amigos o enemigos", dijo Zaslav. "Hasta el momento, son más amigos".



Como para afirmar esa amistad en el video, Discovery anunció un acuerdo con Snap para entregar a los Snapchatters clips entre bastidores y notas filtradas y recopiladas de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, cuyos derechos están en manos de Discovery.



Snap también reveló una asociación con NBCUniversal, que invirtió 500 millones de dólares en la salida a bolsa de la empresa emergente, para realizar programas con libreto destinados a Snapchat. Dado que los usuarios recorren rápidamente la aplicación, los programas en Snap deben ser de ritmo rápido y coloquiales, dijo Sean Mills, responsable de contenido original de la empresa.



Esta semana, Facebook arrojó más luz sobre sus ambiciones para su producto 'Watch', una seccién en la red social donde los usuarios pueden seguir, compartir y discutir series originales. Después de su lanzamiento en los Estados Unidos en agosto, Facebook se propone ofrecer la función a nivel internacional, dijo Danker.



La preocupación para las empresas de medios de la vieja escuela es si Facebook podría hacer lo mismo que Netflix Inc., por ejemplo, e invertir considerablemente en producir sus propias series pudiendo alejar a los espectadores de la TV tradicional. "Es demasiado pronto, todavía lo estamos pensando", dijo Ricky Van Veen, jefe de estrategia creativa global de Facebook, cuando se le preguntó si ese era el plan de la compañía. "Siempre me vuelco hacia los creadores y a poner el foco en ellos porque en definitiva nuestro objetivo es amplificar esas voces".



Mills de Snap también minimizó la amenaza que esto representa para la vieja guardia de los medios, enfatizando que la empresa analiza establecer mas asociaciones. "Estamos convencidos de que el video móvil es el gran complemento de la televisión", dijo Mills. "No lo consideramos un competidor".