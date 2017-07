Las 6 firmas colombianas detrás de la innovación de Microsoft

Dinis Cuoto (c), gerente general de ‘partners’ pequeños y medianos interviene en una ronda de negocios.

La transformación digital y el uso del big data en los negocios avanzan a un ritmo exponencial y las empresas colombianas no han sido ajenas a este nuevo panorama global.



De hecho, cada vez más firmas nacionales están dando este paso, por medio de la recolección de millones de datos, el análisis de los mismas y su materialización en políticas organizacionales, cuyo fin último es mejorar en competitividad.



Y es allí donde toman protagonismo los partners (socios) de Microsoft, sobre todo porque la propuesta de la multinacional es trabajar directamente con ellos, de modo que sean el puente con las pequeñas y medianas empresas.



Lea: (Las empresas colombianas se adaptan rápido al cambio tecnológico).



CNx y lagash



En territorio nacional se destacan seis empresas en este universo de socios, e incluso tres de ellas (CNX, Lagash y Advanced IT Consulting Services) fueron galardonadas durante el evento Microsoft Inspire 2017.



La primera de estas cuenta con un proyecto de drones que vuelan sobre cultivos y recolectan información por Azure (plataforma de Microsoft), “con la cual encontramos siembras malas o lugares sin explotar, y estos datos se los damos a los agricultores para que encuentren soluciones”, aseguró Germán Medina, CEO de la firma.



Lea: (El ‘Zuckerberg latino’ cuenta su nueva aventura).



Además, le confirmó a este diario que ya están trabajando en expandir su negocio hacia otras áreas como catastro, minería, recursos hídricos, redes eléctricas, por mencionar algunas.



Sumada a la anterior, Lagash (de origen mexicano) fue la ‘joya de la corona’ latina, teniendo en cuenta que obtuvo en total cinco premios, uno de los cuales fue a nivel mundial, pero también fue la ganadora del premio Partner del Año de Colombia. A propósito de esto, Julián Zuluaga, CEO de la empresa en el país, le aseguró a Portafolio que “el trabajo regional y local está desarrollado en casi toda esta cadena productiva, con lo cual nuestro próximo foco es la inteligencia artificial (IA); ya estamos trabajando con servicios de atención al cliente, mantenimiento de un río y automatización bancaria”.

Este amplio portafolio y la materialización de la IA en Latinoamérica llevaron a que Lagash tomara el protagonismo durante el evento.



Lea: (Estudiantes del Sena ganaron competencia de mecatrónica en China).



LAS DEMÁS COMPAÑÍAS



Sin embargo, las previamente dichas no son las únicas empresas colombianas que tuvieron presencia en la capital estadounidense y continuarán trabajando con Microsoft para el desarrollo de sus respectivas tecnologías.



Entre estas se encuentran Idata, Information Workers, Facture e Intergrupo, todas con mercados e industrias diferentes, pero unidas por la tecnología de la nube que ofrece Azure y que, además, mejorarán a partir del año fiscal que empieza en julio, tras los lanzamientos hechos durante el Inspire.



La idea, según dijeron los directivos regionales de la compañía, es que cada vez más socios se sumen a la red, a la cual por ejemplo se unió Idata hace apenas un año y hoy ya lo tiene ad portas de aumentar su número de clientes en el país y el continente.



“Uno de nuestros principales proyectos es con el metro de Medellín, empresa que ya está tomando decisiones sobre nuevas rutas y potenciales estaciones para agregar al sistema, ambas cosas a partir de los datos que hemos recogido en los últimos meses”, destacó Bayron Quintero, gerente de Idata.



Y es que todas estas empresas ya están preparando su maquinaria para el año fiscal que inicia. A su turno, Information Workers informó que ya tienen al aire una plataforma que da información de movilidad, urbanismo y seguridad –por ejemplo–, de modo que las empresas y personas tomen sus respectivas decisiones, además de que “el Gobierno también pueda adoptarla para realizar políticas públicas, tanto desde las regiones como desde la capital; eso es lo que se viene para nosotros”, señaló su gerente General, John Bocachica.



Esta propuesta de analizar datos es quizá la que une a estas compañías, cuya base es la de encontrar soluciones a problemas internos o externos, y de la cual también hacen parte las empresas Facture e Intergrupo.



La primera está a la espera de que se publique la normativa de factura electrónica, con la cual pretende aumentar su potencial local, además de tener el extranjero entre ojos. Mientras que la multilatina tiene presencia en las industrias financiera, de retail y seguros, entre otros, pero también aspira cubrir buena parte de otros mercados.



PLATAFORMAS INTEGRADAS



Durante la presentación de Microsoft Inspire, la compañía destapó las que serán sus dos cartas para el año fiscal que inicia. La primera es Microsoft 365, una plataforma que compila Office 365, Windows 10 y Enterprise Mobility + Security, y con la cual buscan empoderar todo tipo de compañías en 140 países y que estas den el paso a la transformación digital de forma más acelerada. Estará habilitada tanto para grandes negocios como para mipymes.



Sumada a la anterior, la plataforma Azure Stack (para administrar y analizar información recolectada) ahora permitirá hacer estas tareas en menores tiempos y con mayores posibilidades de simular escenarios, de modo que la toma de decisiones tenga mayores estudios previos.



Sebastián Londoño V.

Washington D.C. (EE. UU.)