Las cinco tecnologías que cambiarán el mundo según IBM

Lejos de la visión catastrofista de máquinas que reemplazan a trabajadores en un frío proceso de automatización, la multinacional de tecnología IBM piensa en un futuro en el que los desarrollos en materia de inteligencia artificial y computación cuántica potencien las habilidades humanas, reduzcan el rol de los prejuicios y, tal vez, ayuden a limpiar el planeta.



Las novedades que presentó la firma en el evento IBM Think, en Las Vegas (Estados Unidos), dan una idea de sus avances en investigación y los campos que considera vitales para mejorar la vida humana en los próximos cinco años.



1

Inteligencia artificial más imparcial



Para Francesca Rossi, líder global para IBM en la ética de la inteligencia artificial (AI), avances en la materia deben ser explicables y transparentes. “La AI actual no es imparcial porque se entrena con datos provistos por humanos con prejuicios. Ese sesgo es preocupante porque si queremos una tecnología confiable, no debería favorecer o discriminar a alguien de forma injusta”. Según dijo, la falta de diversidad racial, de cultura y de género produce un desbalance en la tecnología. “En los próximos 5 años será posible entrenar sistemas para que identifiquen prejuicios en los programas. Cuanto más entendamos las imparcialidades, de mejor forma los sistemas pueden ayudar a no actuar injustamente”