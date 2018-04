Llega al país plataforma que dice cuál debe ser su salario

¿Sabe cuánto cobrar de salario a la hora de buscar un nuevo trabajo, o sabe si está ganando lo que merece de acuerdo a su perfil y sus competencias profesionales?



Estas preguntas son recurrentes en la vida laboral de todo trabajador, pero hasta ahora no había una respuesta confiable para ellas. Show Me The Money, una plataforma web de consultas salariales y beneficios de carrera viene a resolver estas incógnitas.



Ricardo Suárez, executive manager de Show me the Money, explica que la plataforma ofrece un reporte detallado, personalizado y actualizado de lo que debería ganar un profesional determinado en un área productiva específica, ya que diversos sectores pagan de manera diferente a un mismo profesional.



La plataforma, presente hoy en Chile, Perú, Argentina, Brasil, México, y ahora en Colombia, está enfocada tanto en personas naturales, que buscan cuánto deberían estar ganando, como a empresas, que quieren saber cuánto deberían estar pagando a sus colaboradores, mejorando así sus planes de retención y engagement.



“Existe muy poca información accesible y precisa sobre los sueldos y beneficios que paga el mercado. En Show Me The Money reunimos el conocimiento de diversos headhunters a nivel regional para determinar los salarios de mercado y la complementamos con las cifras obtenidas a través de los datos de los usuarios de la plataforma y que son previamente validados para que ingresen dentro del algoritmo de la plataforma”, aseguró Suárez.



La plataforma ofrece cuatro tipos de reporte para averiguar si tu sueldo está alineado al mercado.



Por un lado, está el formato Gratuito, con el cual la persona puede saber si su sueldo es el indicado de acuerdo al mercado, además de recibir sugerencias para aumentarlo.

Para acceder a el solo se deben sugerir a cinco amigos que quieran descargarlo.



El reporte compacto, por un valor de 12 doláres, incluye información relacionada al salario que la persona debería estar recibiendo, y el reporte premium, por un valor de 18 dólares, el cual entrega no sólo el sueldo que la persona debería recibir de acuerdo al mercado, sino que enumera un paquete de sugerencias, para que la persona tenga una estrategia que lo lleve a ganar más.



Para obtener el reporte que se busca, basta entrar al sitio www.smtm.co y responder una serie de preguntas, que tienen como objetivo contar con un perfil acabado de la persona y descargar el reporte requerido.



Suárez explica que se pregunta por la industria en que trabaja la persona, el tamaño de la empresa, el tiempo que lleva en el cargo o posición; el nivel de inglés, de idiomas, nivel de estudios y cursos realizados, interrogantes que asegura, son diferenciadoras a la hora de saber el sueldo que se debería estar ganando. “Además, el usuario debe poner cuál es su renta actual, para que la plataforma haga la comparación con lo que está pagando el mercado”, explica Suárez.