Más que comercio: así se están reinventando las aplicaciones tecnológicas en el país

Desde hacer una ‘vaca’ para comprar los ingredientes de un asado, hasta adquirir productos del extranjero, haciendo un clic en su celular, son hoy en día algunas de las actividades que puede hacer gracias a las opciones que ofrece la tecnología.



Según el más reciente estudio de Global de Nielsen sobre Comercio Conectado, que indaga sobre los factores que influyen en la evolución de las compras digitales, cuatro de cada diez consumidores colombianos consultados han comprado en línea algún objeto o servicio como viajes o ropa (lo más adquirido).

A pesar de que muchos consumidores siguen prefiriendo ir a tiendas y centros comerciales, porque lo consideran más seguro y confiable, las compras por internet toman cada día más fuerza y año tras año, la cifra de compradores en línea aumenta.

Además, también sube el número de personas que utilizan la tecnología para realizar pagos y otras actividades que antes eran impensadas. El temor a usar aplicaciones y plataformas, parece disminuir.



Para Sebastián Ruales, director de Revenue LatAm de Rappi, uno de los grandes desafíos para las empresas que están apostando por desarrollar aplicaciones tecnológicas es despejar esos miedos de los consumidores.



Esto se logra, según él, fidelizando a los clientes, generando un ambiente de confianza y respaldo, y dándole más y mejores opciones a los usuarios.



De acuerdo con Ruales, aún hay un amplio margen de crecimiento y por eso tienen que reinventarse rápidamente, casi a diario.



En esa búsqueda por conseguir qué más ofrecerle a sus clientes, Rappi firmó recientemente una alianza con 'Colocar Courier', con la que esperan revoluciona el servicio de mensajería y transporte de paquetes a nivel internacional.



(Lea: Rappi y Colocar sellan alianza con la que los colombianos podrán comprar en EE.UU.).



Ahora, a través de la plataforma, que en un principio despachaba domicilios, los colombianos podrán traer objetos desde Estados Unidos, gracias a la alianza que firmó con Colocar, una prestigiosa empresa de mensajería internacional.



Esta propuesta ya está funcionando en la plataforma en todas las ciudades donde opera Rappi y en cinco días, después de que el producto llegue a Miami, donde queda el centro de almacenamiento de Colocar, podrá tener su compra en la puerta de su casa, sin costos adicionales.



Según Karen Rivera, gerente de mercadeo de Colocar Courier, “estamos emocionados por esta alianza sin precedentes de la que se podrán beneficiar a todos los usuarios de Rappi en Colombia. Con esta alianza acercamos a los colombianos a la inmensa oferta comercial que ofrece el país líder en ventas virtuales como lo es Estados Unidos. Una manera innovadora, segura, rápida y competitiva de comprar”, afirma.



CAMBIOS Y MÁS CAMBIOS



Además del comercio, los emprendedores también están encontrando nuevas formas de innovar, utilizando herramientas tecnológicas.



Pedro Gaviria, un joven bogotano, desarrolló una plataforma en la que varios usuarios pueden recolectar dinero en línea para desarrollar actividades entre familiares y amigos, lo que se conoce popularmente como hacer la ‘vaca’.



“En 2011 tuve la oportunidad de ver de primera mano el nacimiento de una empresa llamada Le Pot Commun, que se dedicaba a facilitar la recolección de pagos en grupo entre personas para todo tipo de eventos sociales. Hoy en día, 6 años después, son un reconocido caso de éxito del Fintech francés y europeo, y tienen una gran parte del mercado gracias a su innovadora plataforma web. Actualmente, los fundadores de ese modelo de negocio son nuestros socios, y juntos buscamos replicar el caso de éxito en Colombia y América Latina, adaptándonos a la cultura local”, asegura Pedro, quien bautizó su idea como ArmaTuVaca.com.



El objetivo de esta plataforma es lograr que las personas puedan gestionar los pagos en grupo, y realizar lo que normalmente se conoce como hacer una ‘vaca’, pero online.

Ideas como estas, que se alejan del retail y se acercan más al servicio, empiezan a surgir con bastante fuerza en Colombia. Prueba de eso, es cómo las grandes empresas vienen invirtiendo esfuerzos y dinero en el desarrollo de aplicaciones y plataformas para facilitar el pago de servicios y compras, entre otros.



Un análisis de tendencias desarrollado por Bizagi, muestra que las ideas disruptivas de estos nuevos jugadores no tradicionales, que nacieron bajo el entorno digital (o que se transformaron desde otras industrias), tienen éxito porque nacieron a partir de las necesidades puntuales y actuales de los clientes.



También surgieron las Fintech, que son startups que ofrecen nuevos servicios financieros basados en tecnología.



En su estudio, Bizagi, empresa experta en transformación digital, recoge las preocupaciones y alternativas de la banca tradicional ante estos nuevos actores financieros.



Y es que por su crecimiento, estos nuevos jugadores ya son identificados como una amenaza y estudios como el PWC Retail Banking 2020 establecen que el 55% (es decir uno de cada dos) de los ejecutivos del sector bancario ya los reconocen como uno de sus principales riesgos a futuro.



Basado en un estudio de McKinsey & Co, desarrollado en el 2015 se estima que en la próxima década las Fintech generarán una reducción en los ingresos y beneficios de los bancos de entre 40% y 60%; mientras que las proyecciones de un estudio realizado por Citi en 2016, muestran que para 2025 el 30% del staff de los bancos habrá perdido su trabajo debido a las nuevas tecnologías.



“Muestra de lo que está viviendo el sector financiero, es que solo en 2015 más de 1.600 sucursales bancarias cerraron en Estados Unidos, de acuerdo con el informe realizado por Buffalo Business News en 2016. Los análisis nos llevan a anticipar que casi la mitad de los bancos del mundo desaparecerá si no se transforman”, dijo Juan Manuel Mogollón, Vicepresidente de Bizagi Latinoamérica.



Frente a este panorama, los bancos también han tenido que evolucionar en materia tecnológica para estar sintonizado con los cambios que ha traído la era digital.



Según el Ministerio de las TIC, al cierre del primer trimestre del año, el número total de suscriptores a Internet en el país alcanzó los 16.149.933, cifra compuesta por suscriptores a Internet fijo y móvil, lo que representó un índice de penetración nacional de suscriptores a Internet del 32,8%, y un aumento de 0,3 puntos porcentuales con relación al índice del cuarto trimestre del 2016.



Esto quiere decir, que más personas tienen acceso, desde su celular a internet, y que cada vez utilizan nuevas herramientas como estas para relacionarse con la realidad. El futuro es ahora.



Javier Acosta

@javaco18

Portafolio.co