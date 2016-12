Federico Martínez, gerente general de IBM de Colombia explica cómo las empresas colombianas avanzan para entender la transformación digital como un negocio y no como una estrategia de tecnología. Desde su punto de vista, la importancia está en que ese es el camino para aprovechar más la información.



¿Cómo estuvo el año para IBM en el país?



Ha sido un año muy interesante porque hemos visto cambiar la forma de pensar de las compañías. Hay una migración de pensamiento tradicional a las nuevas tecnologías. No ha sido fácil el entendimiento de ese mensaje.



Eso es lo que hemos hecho durante este año. Para nosotros es positivo porque al principio fue una evangelización, luego fue demostrar que es real y ahora estamos en una etapa de ver con los clientes como se concretan proyectos locales. Por primera vez empezamos a ir más allá del ambiente empresarial, para llegar a emprendedores, desarrolladores, a un ambiente más grande basado en las nuevas soluciones que estamos comercializando. Por eso vamos a cambiar los eventos para hacerlos más masivos.



¿Cuáles son las nuevas propuestas?



IBM hoy en día es una compañía de soluciones cognitivas basada en plataforma en la nube con foco de industrias. El concepto cognitivo aplica a inteligencia artificial a los negocios digitales.



Un negocio digital es aquel en que sus procesos y su forma de atención al cliente funciona bajo un modelo digital. El reto es ofrecer inmediatez.



¿Qué es inteligencia artificial?



No es solo tener un buscador inteligente, sino sistemas que aprenden, entienden, crean conocimiento y, adicionalmente, le permiten a la gente interactuar con ellos de forma natural. La forma de desplegar esa forma cognitiva es a través de la nube, que son plataformas cognitivas. Eso es lo que estamos haciendo como compañía. Creemos que la ventaja competitiva de las compañías es la información. La única manera de consumirla es con soluciones cognitivas y con una plataforma en la nube que permite que cualquiera tenga acceso a eso.



¿La innovación es para las grandes empresas?



Hablamos de invitar emprendedores, gente que desarrolla desde casa porque ellos tienen que compartir información y tener acceso a esas plataformas nuevas de desarrollo o de conectividad, y que no ha sido tan fácil tenerlas en el pasado por costos. Hoy con la nube es mucho más fácil hacerlo. Ya no es necesario salir a comprar un gran servidor o tener un gran almacenamiento, sino suscribirse a un servicio que permita acceder a la plataforma que consume su servicio.



¿Cuál la diferencia con lo que hay en el mercado?



Hay dos diferencias importantes. En los temas cognitivos está nuestro producto Watson. Nadie la tiene. Y por otro lado, nuestra propuesta de valor en la nube. La mayoría de las empresas hablan de una nube pública o abierta, pero nosotros lo que hacemos es unir esa nube pública con la privada.



Hablamos de una nube híbrida con un valor cognitivo. Para muchas empresas poner su información en una nube abierta es complejo por la disponibilidad tecnológica, la administración o la seguridad. No es que la nube sea insegura, sino que la mentalidad de la gente. Puede que en unos años todos estén acostumbrado a la nube pública, pero hoy tenemos un mix entre pasado y futuro.



¿Qué tan vinculados los altos directivos a estos temas?



Todos los empresarios están trabajando con el análisis de información. En la parte cognitiva, a todos los altos empresarios del país el tema les llama la atención porque saben la importancia de la información.



Cuando descubren nuestras herramientas y sus beneficios se dan cuenta de que el modelo de operación es muy diferente. No quieren hacer las grandes inversiones sino que quieren resultados a una pregunta de negocio puntual. La nube no es un tema de tecnología, sino de negocio. Ven un tema de eficiencia y de cercanía al cliente, más cuando la globalidad obliga a ser competitivos.