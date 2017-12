Startup francesa lanza al mercado maniquís inteligentes

Aún no ha hecho su primera entrega y ya la startup francesa Euveka despierta un enorme entusiasmo en el mercado estadounidense, que ve con buenos ojos su maniquí conectado y flexible que pretende destronar al tradicional busto en los talleres de los diseñadores de moda.



(Lea: Geely compra una empresa de carros voladores)

Fundadora y presidenta de Euveka, Audrey-Laure Bergenthal es una mujer de agallas. Acaba de presentar en Nueva York su propuesta de maniquí, muy cómoda en modo "pitch" en inglés, y tras ser recompensada con un largo aplauso, se ve eufórica. "Aquí puedo decirlo, en Francia es más difícil, pero yo soy hiper ambiciosa", confiesa esta treintañera de cabello largo.



(Lea: DreamJobs contará con la red de psicólogos más grande de Latinoamérica)



Las primeras entregas de su maniquí conectado, ajustable de acuerdo a las medidas introducidas por computadora, no están previstas hasta marzo de 2018, pero ella ya ve mucho más lejos.



(Lea: Tpaga, la billetera móvil que nació de Tappsi)



"La solución se lanzó en marzo e inmediatamente, sin haber estado en Estados Unidos, fuimos identificados por marcas estadounidenses en el segmento de moda de alta gama, antes que prêt-à-porter", cuenta.



En un momento en que la moda rompe cada vez más abiertamente con la dictadura de la delgadez, su maniquí puede usarse con prendas que van desde la talla 34 hasta la 48. Ganar tiempo y espacio, ahorrar material y personalizar un modelo son algunas de las promesas de los maniquíes Euveka.



La startup fue seleccionada por el programa francés-estadounidense Creative Lab, diseñado para introducir a empresas emergentes francesas en el mercado estadounidense. A principios de noviembre, participó en talleres en Nueva York y Los Ángeles, donde conoció a profesionales de su sector.



Para su tercera edición, The Lab, un programa de cooperación en el que participan los servicios culturales de la Embajada de Francia y Business France, optó por "pasar a startups más maduras y más aptas para desarrollarse internacionalmente", cuenta Matthieu Fournet, agregado cultural de la embajada en Nueva York.



EN BUSCA DE FONDOS



Después de este viaje, Audrey-Laure Bergenthal no descarta apuntar a los inversores estadounidenses, "si en Francia no encuentro los medios para desarrollarla rápidamente". La empresa emergente ha recaudado hasta ahora "de 4 a 5 millones de euros" en Francia de unos "sesenta accionistas", dice la directora de esta compañía con sede en Valence (sur de Francia).



Euveka también espera crecer para distanciarse de potenciales competidores. Por el momento, Audrey-Laure Bergenthal ve solo uno, chino, cuyo producto finalmente fue descartado porque "no correspondía al uso comercial".



Esta parisina, "enamorada del departamento francés de Drôme", prefiere sin embargo esperar a tener una representación en Estados Unidos, de aquí "a un año, un año y medio", para embarcarse en el mercado más grande del mundo.



Mientras tanto, Euveka tiene previsto entregar 10 "smart dummies" (maniquíes inteligentes, en inglés) en marzo con un promedio unos 115.200 dólares cada uno. A lo largo de 2018 planea 85 entregas enteramente fabricadas en Francia y ya disponibles para clientes franceses y europeos.



"Trabajaremos con las casas más grandes, los grupos de lujo franceses más grandes y también de prêt-à-porter", dice.



Euveka también ofrecerá un sistema de alquiler para sus maniquíes pagando entre 3.000 y 3.500 euros por mes (entre 3.500 y 4.200 dólares).