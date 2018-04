Tesla suspende temporalmente producción de Model 3

Tesla Inc. suspenderá temporalmente su producción del sedán Model 3 por segunda vez en cerca de dos meses, justo después de que Elon Musk admitiera errores que perjudicaron al automóvil más importante de su firma. La compañía informó a los empleados que la interrupción durará de cuatro a cinco días, informó Buzzfeed. Un portavoz de Tesla se refirió a una declaración proporcionada el mes pasado, cuando Bloomberg News informó por primera vez que la producción del Model 3 había sido suspendida entre el 20 y el 24 de febrero.



El fabricante de automóviles dijo en ese momento que planeaba realizar periodos de inactividad en sus fábricas de vehículos y baterías para mejorar la automatización y solucionar los cuellos de botella. La interrupción representa otro revés para el primer modelo que Musk pretende fabricar en serie. Además de intentar llevar los vehículos eléctricos al público masivo, el máximo ejecutivo había tratado de crear una ventaja competitiva sobre los fabricantes de automóviles consolidados mediante la instalación de más robots para producir vehículos rápidamente.



La semana pasada, reconoció que la automatización "excesiva" en Tesla fue un error. "Los fabricantes de automóviles tradicionales ajustan los cuellos de botella sobre la marcha durante un lanzamiento", dijo en un correo electrónico Dave Sullivan, analista de AutoPacific Inc. "Esto es totalmente fuera de lo normal".



Las acciones de Tesla cayeron hasta un 3% y perdían un 2,5% a 283,95 dólares a las 9:50 a.m. del martes en Nueva York. La caída se produjo pese a que China dijo durante la noche que levantaría las restricciones a la propiedad extranjera para empresas locales de vehículos eléctricos, eliminando con ello un obstáculo para que la empresa establezca una presencia de fabricación en su segundo mayor mercado.



Se espera que los empleados de Tesla usen días de vacaciones o se queden en casa sin goce de sueldo durante el tiempo de inactividad de producción del Model 3, aunque a un pequeño grupo se le podría ofrecer trabajo remunerado en otro lugar de la fábrica en Fremont, California, informó Buzzfeed.



El cierre se produce una semana después de que Musk dio al programa CBS This Morning un recorrido por la planta de ensamblaje de Tesla y dijo: La empresa debería ser capaz de mantener la producción de 2.000 sedanes Model 3 por semana. Señaló que los problemas de fabricación que habían estado afectando la producción se estaban resolviendo y que Tesla probablemente produciría tres o cuatro veces más autos en el segundo trimestre. Tesla ensambló 9.766 sedanes Model 3 en el primer trimestre. La compañía dijo en una declaración el 3 de abril que el proceso de aumentar la producción y solucionar los cuellos de botella durante los primeros tres meses del año incluyeron "varios cierres breves de la fábrica para actualizar el equipo".



"Cerrar durante días completos durante un aumento de producción está lejos de ser normal", escribió en un correo electrónico Kristin Dziczek, directora del grupo de industria, trabajo y economía del Centro de Investigación Automotriz. Acelerar la producción del Model 3 es crucial para generar ingresos después de los miles de millones de dólares que Tesla ha gastado en fabricar, recargar, reparar y dar mantenimiento a más autos. Mientras Musk ha dicho que la empresa será rentable y tendrá un flujo de efectivo positivo en el tercer y cuarto trimestres y no necesitará otro aumento de capital este año, los analistas son escépticos en cuanto a esas predicciones. "El tiempo es dinero en la fabricación automotriz y Tesla parece pensar que tiene mucho de ambos", dijo Sullivan de AutoPacific.



*Bloomberg.