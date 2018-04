Transformación digital y 3 lecciones

Han sido unas semanas agitadas para la gran red social Faceboook, desde “fake news” o noticias falsas hasta el más reciente caso de Cambridge Analityca. Estos son temas de moda hoy en día en varias reuniones de negocios y en general en la vida diaria. Está claro que Facebook es una empresa joven que ha logrado obtener unos resultados impresionantes en apenas 14 años, sí, apenas 14 años. Y haciendo alusión a la edad considero que debemos analizar y juzgar a esta empresa bajo el contexto de su escasa edad pero su gran responsabilidad y vocación de colaboración y cambio para lograr llegar a su “mayoría de edad”.



El mundo digital no da espera, a veces va más rápido que lo que hubiéramos podido imaginar. Esta realidad ha llevado a muchas empresas de esta nueva economía a actuar y a hacer ajustes sobre la marcha. Facebook, como empresa líder en esta transformación digital empresarial no se escapa a esta realidad, pues se han cometido errores, como lo reconoció su fundador Mark Zuckerberg (https://www.facebook.com/zuck), quien dejó claro que tiene todo el conocimiento y entiende la gravedad de la situación con Cambridge Analityca y está totalmente empoderado de la situación y como buen líder está asumiendo la responsabilidad pero sobre todo poniendo en acción planes concretos para remediar y blindar a la compañía de no volver a cometer los mismos errores.



De esta gran crisis me quedan 3 lecciones que quiero compartir con ustedes:



1. Reconocer los errores es de grandes



Hoy en día las empresas tienen un riesgo mayor a cometer errores, la velocidad que nos exige el mercado y la tecnología hace que los empresarios deban actuar con rapidez. Asumir riesgos controlados, en lo posible, es una condición para hacer empresa en esta nueva economía. Sin embargo, en este devenir casi sin lugar a dudas vamos a cometer errores. De modo que los empresarios de hoy, deben tener claro un plan de manejo de crisis, que básicamente consiste en primero, entender la situación y la gravedad y segundo generar planes concretos para resarcir el daño para no volver a cometer los mismos errores. Finalmente tener un líder tan grande como Mark, (ojalá) para saber reconocer sus errores y comunicar eficientemente sus planes a seguir.



2. Somos ligeros a la hora de juzgar



En un mundo de tanta noticia nos quedamos con los titulares y no leemos, aquí me gustaría hacer una precisión, Facebook, no es un medio de comunicación. Facebook es una red social abierta, donde las personas de todos los estratos, clases, religiones, afiliación política, género y cultura pueden publicar con pocas restricciones y de acuerdo con su libre albedrio lo que consideren valioso publicar. Con esta precisión clara, ahora sí podemos juzgar. La opinión pública esté exigiendo Facebook hacer una curaduría del contenido lo cual sería interesante, pero no es función de esta empresa ¿será que le estamos pidiendo peras al olmo? Próximamente ahondaré sobre este tema en particular.



3. La privacidad es asunto de cada quien



Nos hemos vuelvo facilistas. Queremos que el Gobierno o las empresas respondan por nuestros propios errores. Mientras avanzan los mecanismos para garantizar la privacidad de la personas, es responsabilidad de cada quien velar por su privacidad. Y aquí el consejo es sencillo: no publique nada que no pueda ser público. Entonces, de ahora en adelante antes de publicar una foto, de escribir su número telefónico o dar su dirección, tómese unos minutos para analizar todas las implicaciones que ese dato que usted está brindando puede tener en su vida. Esa es la responsabilidad que hoy nos exige el mundo digital, entonces tiene dos opciones 1. Pórtese bien o 2. No publique lo que no quiere que sea público.



El tema de la transformación digital empresarial seguro dará mucho para aprender y hablar en los próximos años, es así como la Universidad del Rosario y Shape Marketing han decidido convocar a grandes pensadores empresariales y de marketing para que entreguen todo su conocimiento y experiencia en el Marketing Fest 2018.





Juan Carlos Briceño Trujillo

Profesor Marketing Digital de la Universidad del Rosario

Director de Marketing Fest.



Especial para Portafolio.co