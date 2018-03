Una protagonista en la transformación digital en Colombia

El principal reto de las empresas para mejorar la productividad es la incorporación tecnológica, pues según un estudio elaborado por Cintel, el índice de transformación digital en el país está en el 57,64%, lo que indica que necesita avanzar a pasos agigantados o correrá el peligro de quedarse rezagado en un mundo digital.



En medio de este panorama nace Lavenir como una punta de lanza en el aceleramiento de la transformación digital para el sector público y privado; mejorando las experiencias de los usuarios, reduciendo gastos, tiempos e incrementando su rentabilidad, destaca, Mario Pedraza CTO de Lavenir.

Las entidades públicas tienen grandes retos en el tema, pues es impensable que en pleno siglo XXI, existan largas filas debido a las falencias en 24 trámites que hacen a diario en todas las ciudades del país, revela la Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios, realizada por el Departamento Nacional de Planeación en 2016, los cuales le quitan entre dos a cinco horas a los colombianos en una semana. En pocas palabras, el desafío en el sector público es real y enorme.



En este sentido, Lavenir se ha convertido en el aliado de las entidades públicas para mejorar todos los procesos de una forma óptima, realizando la medición del índice de madurez de transformación digital (DTMA) y a partir del diagnóstico; emprender un plan de acción para agilizar los servicios según las exigencias de la sociedad actual, explicó Pedraza.



“La incorporación de la tecnología no puede verse como una compra sino con un proceso que debe generar una cultura al interior de la entidad o de la organización donde los protagonistas de la transformación digital son las personas que usan la tecnología en pro de reducir gastos, tiempos y brindar mejores soluciones a los usuarios”, puntualizó Pedraza.



Lavenir ha logrado que muchas entidades públicas del orden nacional y regional cumplan con todos los estándares exigidos por Gobierno En Línea para reducir trámites y modernizar procesos, garantizando la transparencia y eficiencia para el ciudadano, quien tiene el derecho de acceder a la información pública de una forma rápida, segura y confiable sin la complejidad de hace unos años.





EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS



Según el Departamento Nacional de Planeación, en Colombia, el 76,8% de las empresas no innova, el 19,3% son innovadoras en el mercado local, 3,8% son potencialmente innovadoras y sólo el 0,1% son innovadoras en sentido estricto.



Dicho panorama, representó un reto para Lavenir, motivo por el que se propuso impulsar la innovación en las micro y pymes que no se arriesgaban a innovar por miedo a los costos.



En este sentido, desarrolló la plataforma Centre que desde la nube provee servicios de comunicaciones para las micros y pequeñas empresas, así como para empresarios que tienen su negocio personal y requieren aplicaciones innovadoras y fáciles de usar que les permitan dar soporte a sus clientes.



Entre los servicios se encuentran: Centre PBX, especializado en agendamiento por línea telefónica y Chat Centre Agenda que le permiten al empresario tener un call center evitándole los gastos de infraestructura, lo que representaría una reducción en la inversión de más del 50%.



Otra de las herramientas o conceptos claves en los procesos de transformación digital es el uso de la Inteligencia Arficial y el Machine Learning. Estudios revelan que el 69.9% de las personas prefiere hacer el primer contacto con una compañía a través de una aplicación de tecnología, mientras que el 30.1% lo prefiere hacer por email.



En este contexto, uno de los servicios que también brinda Lavenir son los ChatBot, sistemas de mensajería que emulan una conversación con una persona real, siendo respaldados por sistemas de Inteligencia Artificial y Machine Learning que permiten interactuar de manera natural con los seres humanos.



Dichas aplicaciones “reemplazan” a los agentes humanos de Call Center en procesos repetitivos en donde se debe seguir el mismo procedimiento una y otra vez para entregar la misma información.



Lo que no quiere decir que los asesores de los centros de llamadas vayan a desaparecer, puesto que en el futuro dichos agentes se encargarán de temas muy especializados en los que la interacción con un ser humano será irremplazable.



Transformar y romper el paradigma en las organizaciones no es fácil pero tampoco imposible, es cuestión de seguir avanzando en la dirección correcta para más que implementar procesos tecnológicos, se genere una verdadera cultura de transformación digital en las organizaciones.