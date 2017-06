58 serían las víctimas mortales tras incendio en edificio de Londres

Cerca de 58 personas murieron en el incendio de la Torre Grenfell en Londres a comienzos de esta semana, anunció este sábado la policía local.



Si se confirma el recuento, el hecho sería el más letal registrado en la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial. "Lamentablemente, hay 58 personas que se supone estaban en la Torre Grenfell en la noche del incendio y que están desaparecidas y, por lo tanto, lamentablemente tengo que considerar que están muertas", dijo el Comandante Stuart Cundy a periodistas, quien agregó que la cifra podría cambiar.



La policía había informado previamente de 30 muertos. En tanto, la administración de la primera ministra Theresa May trataba de calmar la rabia provocada por el incendio, comprometiendo apoyo a las víctimas, luego de que la jefe de Gobierno fue abucheada durante una visita a residentes del lugar.



Tras una elección anticipada en la que perdió su mayoría parlamentaria, May se enfrenta a las críticas por su respuesta al desastre que arrasó con el edificio de 24 pisos de viviendas sociales el miércoles.



Residentes de la torre destruida dicen que May se demoró en visitar a la comunidad, que el edificio era inseguro y que los funcionarios no han entregado suficiente información y apoyo a quienes han perdido a sus familiares y sus hogares.



En un mensaje inusualmente directo, la reina Isabel dijo, en el día de su cumpleaños, que "es difícil escapar al ánimo sombrío de la nación. El país ha presenciado una sucesión de terribles tragedias".