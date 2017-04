Acciones de Ferrari obtienen más ganancias que las de Tesla

Si bien Tesla Inc. acaparó esta semana los titulares al convertirse en la automotriz más valiosa de Estados Unidos, es Ferrari NV la empresa que más ha recompensado a los accionistas últimamente, con un aumento del 74 por ciento en el precio de las acciones de la empresa italiana durante el año pasado.



El alza de Ferrari se ha visto impulsada por utilidades que superaron las expectativas en tanto el máximo ejecutivo Sergio Marchionne aumentó la producción de mayor margen, los superautos de edición especial como el convertible LaFerrari Aperta de US$2,1 millones.



Esto se compara con un aumento del 25 por ciento para Tesla de Palo Alto, California, que aprovechó el entusiasmo de los inversionistas por la visión del fundador Elon Musk de un futuro con predominio de vehículos eléctricos.



Tesla y Ferrari tienen al menos dos cosas en común: sus valuaciones son mucho más altas que las de sus pares y ambas se han embarcado en expansiones cruciales de su modelo de negocio.



Tesla está ingresando al segmento del mercado masivo con su sedan Model 3, mientras que Ferrari, que salió a bolsa con una oferta pública inicial en 2015, está sopesando hacer algo más que sus tradicionales superautos para atraer a nuevos clientes.



"Los inversores están descubriendo a Ferrari y su capacidad para aumentar los márgenes desde la salida a bolsa, mientras que Tesla, que se beneficia de que la consideren líder en el mercado eléctrico, todavía tiene que demostrar que puede generar ganancias adecuadas", dijo Vincenzo Longo, estratega de IG Market de Milan.



Tesla aún no ha informado un año rentable, mientras que Ferrari ganó 450 millones de dólares en 2016. Esto se compara con las ganancias multimillonarias de las automotrices del mercado masivo: General Motors Co. espera ganar más de 9.000 millones de dólares este año y los analistas pronostican que Ford Motor Co. obtendrá ganancias de 6.300 millones de dólares.



Tesla esta semana se convirtió brevemente en el mayor fabricante estadounidense de automóviles por valor de mercado, con una capitalización de 50.300 millones de dólares. Ferrari, que se escindió de Fiat Chrysler Automóviles NV, tiene un valor de mercado de 13.600 millones millones de dólares.



Con respecto a las ganancias, la valuación de Tesla es aproximadamente de 10 veces la de Ferrari. El fabricante de automóviles italiano cotiza a 26 veces las ganancias estimadas del año próximo, frente a un múltiplo de Tesla de 257.



Las compañías de automóviles de gran capitalización tienen en promedio un múltiplo precio-ganancias de 7,8, de acuerdo con los datos que reunió Bloomberg. "Ferrari y Tesla representan dos modos distintos de evolución de la industria automotriz y pueden coexistir fácilmente", dijo Massimo Vecchio, analista de Mediobanca en Milan.



"La persona que compra una Ferrari no lo hace solo para trasladarse de un lugar a otro de una manera ecológica: lo hace por pasión y por la diversión de conducir un superauto".