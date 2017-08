Asamblea Constituyente adelanta elecciones regionales para Octubre

Las elecciones regionales en Venezuela se realizarán en octubre y no en diciembre como estaba previsto. Así lo decidió este sábado la Asamblea Constituyente que rige al país desde la semana pasada.



La Constituyente decretó "reprogramar para el mes de octubre de 2017 el proceso electoral para escoger gobernadores" de estado, según un acuerdo aprobado por unanimidad por los asambleístas y leído por uno de los vicepresidentes del órgano, Isaías Rodríguez.



El texto no fija una fecha precisa, pero la cuenta de Twitter de la Constituyente señaló el viernes al 10 de octubre como día tentativo, luego de que el asambleísta Earle Herrera presentara la propuesta.



Herrera argumentó que el anticipo de las elecciones serviría para bajar la tensión en las calles, tras cuatro meses de protestas opositoras que exigen elecciones generales y dejan unos 125 muertos.



Según Herrera, la votación de la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 30 de julio, "puso coto a una ola de violencia que sumió al país en el dolor".



Las elecciones regionales debieron celebrarse en diciembre pasado, pero fueron pospuestas sin explicaciones por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de servir al gobierno- que en mayo las pautó para diciembre.



El miércoles, cuando finalizaba el plazo, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió inscribir aspirantes para las regionales, aunque advirtió que mantendrá sus manifestaciones contra Maduro.



Este sábado, sus partidarios marchan en el este de Caracas. La MUD se negó a participar en las votaciones de la Constituyente, pues asegura que esa instancia es una maniobra para perpetuar a Maduro en el poder y que el sistema de votación era "fraudulento".



El período del mandatario finalizará en enero de 2019, pero la Constituyente legislará al menos por dos años. También el viernes, la Constituyente ratificó en un decreto a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena y otras tres rectoras del organismo, quienes momentos antes se subordinaron a la asamblea.

​

El único integrante de la directiva del poder electoral identificado con la oposición, Luis Emilio Rondón, no fue mencionado en el documento. Sin embargo se reunió este sábado con la directiva de la Constituyente, anunció esa instancia, sin dar mayores detalles.