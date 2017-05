Aerolíneas defienden la sobreventa de pasajes aéreos

United Airlines y otras grandes aerolíneas de EE.UU. defendieron este lunes la sobreventa de tiquetes, una práctica de vender más billetes que asientos disponibles, porque permite mantener bajas tarifas y acomodar más pasajeros tras imprevistos.



Consejeros delegados de las principales aerolíneas de EE.UU. testificaron en una audiencia en el Comité de Transporte de la Cámara de Representantes, convocada tras el escándalo del pasado 9 de abril en el que un pasajero fue golpeado y sacado de un avión de United a la fuerza tras negarse a ofrecerse voluntario por un caso de sobreventa.



(El indignante trato de United Airlines a un pasajero chino).



El presidente de United, Scott Kirby, aseguró que la práctica de sobreventa ayuda en casos en los que, por ejemplo, se cancela un vuelo por causas mecánicas o de clima y hay que reacomodar a todos los pasajeros en otros aviones. “Más personas pueden volar más barato gracias al ‘overbooking’”, afirmó el presidente de United, que junto con American Airlines, otras de las aerolíneas presente en la audiencia, mantiene la polémica práctica.



“Gracias a la sobreventa podemos vender billetes a personas que de otra manera no podríamos acomodar. Les podemos vender un billete y reacomodarlos”, explicó Kirby, quien dijo que en el 95 % de los casos encuentran voluntarios para tomar otro vuelo.



La venta de más billetes que asientos disponibles está detrás de la salida forzosa por parte de la policía de David Dao, un pasajero de United que fue conminado a abandonar su asiento el pasado abril, para acomodar a un sobrecargo destinado a otro vuelo al día siguiente.



El vídeo de Dao sangrando, arrastrado por los agentes, dio la vuelta al mundo, y llevó a United a pagar una cantidad no revelada para resolver el caso.



El consejero delegado de United, Óscar Muñoz, aseguró que lo que ocurrió el pasado mes “fue un error de proporciones épicas”, que les ha llevado a prohibir evacuar a una persona que ya ha tomado su asiento o compensar con hasta 10.000 dólares a afectados por la sobreventa. Robert Jordan, vicepresidente de la aerolínea Southwest, dijo que para ellos no es necesario el “overbooking”, ya que los bajos precios, predicciones analíticas y la posibilidad de cambiar de billete sin coste les permite flexibilidad y llenar aviones.



Los congresistas mostraron su preocupación sobre la posibilidad que la alta concentración del sector del transporte aéreo siga afectando al consumidor y, en algunos casos, amenazaron con nuevas regulaciones si no mejora la atención al consumidor.

Muñoz aseguró que las aerolíneas se autorregularán porque tienen al consumidor siempre en mente, y pidió al Congreso no imponer nuevas regulaciones que “son reactivas y no se adaptan bien a las necesidades del negocio”.



EFE