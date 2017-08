Al menos 12 muertos y 80 heridos en ataque terrorista en Barcelona

Una furgoneta arrolló este jueves a una multitud en el centro de la ciudad española de Barcelona, dejando unos 12 muertos, según el jefe del gobierno regional, en un incidente calificado por la policía como un atentado terrorista.



La policía informó del arresto de un hombre relacionado con el ataque, pero no facilitó su identidad ni detalló su papel. Con anterioridad los agentes buscaban al conductor de la furgoneta, que huyó a pie del lugar según los medios locales. El diario barcelonés La Vanguardia publicó en su página internet que uno de los atacantes murió en un tiroteo con la policía.



Testigos indicaron que la furgoneta avanzó a toda velocidad zigzagueando por la conocida avenida de Las Ramblas, un lugar muy concurrido por turistas. En su trayecto arrolló a decenas de transeúntes, dejando cuerpos tirados en el suelo. El presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, cuya capital es Barcelona, dijo que hay 80 personas hospitalizadas a causa del ataque.



"Escuché gritos y un choque y luego vi a la multitud saliendo y esta furgoneta bajando por el medio de las Ramblas y supe de inmediato que era un ataque terrorista o algo así", dijo el testigo Tom Gueller a la cadena BBC. "No disminuyó la velocidad. Iba directo contra la multitud en medio de Las Ramblas", agregó.



Medios españoles señalaron que dos personas armadas se atrincheraron en un bar del centro de la ciudad catalana y que hubo tiroteos en la zona, pero la policía descartó más tarde las informaciones.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Twitter: "Estados Unidos condena el ataque terrorista en Barcelona, España, y hará todo lo necesario para ayudar. Sean duros y fuertes, ¡los queremos!"



Imágenes grabadas con un teléfono móvil y publicadas en Twitter mostraron a muchos cuerpos tirados, algunos inmóviles. Paramédicos y transeúntes ayudaban e intentaban calmar a los lesionados que estaban conscientes. Alrededor, el célebre bulevar se veía desierto, cubierto de basura y objetos abandonados como gorros, bolsos y un cochecito de niños.



IMÁN TURÍSTICO



Los servicios de emergencia pidieron a la gente que no acuda a la zona en torno a la Plaza de Cataluña, uno de los lugares más concurridos de la ciudad, junto a las Ramblas, y solicitaron la clausura de las estaciones cercanas de metro y tren.



El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que está en contacto con las autoridades y que su prioridad es atender a los heridos. El atropello ocurrió en plena temporada turística en Barcelona, una ciudad al borde del Mar Mediterráneo que es uno de los principales destinos de Europa y recibe a cerca de 11 millones de visitantes cada año.



Varias ciudades europeas han sufrido atropellos masivos desde julio de 2016, en una serie de ataques de militantes que dejaron más de 100 muertos en Niza, Berlín, Londres y Estocolmo.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuya nación ha sufrido algunos de los peores ataques militantes de Europa en los últimos años, tuiteó: "Todos mis pensamientos y la solidaridad de Francia con las víctimas del trágico ataque en Barcelona".



El testigo Ethan Spibey dijo a la cadena británica Sky News que "de repente, todo fue un auténtico caos. La gente empezó a correr gritando, hubo fuertes estallidos. La gente corrió hacia las tiendas y hubo una especie de miniestampida donde estábamos, en uno de los pasillos".



Además contó que se refugió junto a decenas de personas en una iglesia cercana. "Cerraron las puertas porque no estoy seguro de si la persona que hizo esto fue capturada ya, así que pidieron a la gente que esperara aquí", agregó.



Las autoridades de Vic, una pequeña localidad a las afueras de Barcelona, dijo que se encontró una furgoneta relacionada con el ataque. Medios españoles habían informado antes que había sido alquilada una segunda furgoneta para escapar del lugar.



El atentado es el más mortal que sufre España desde el 11 de marzo de 2004, cuando militantes islamistas detonaron bombas en trenes de cercanías en Madrid, matando a 191 personas e hiriendo a más de 1.800.