Alitalia inicia proceso de quiebra por segunda vez en 10 años

Alitalia SpA ha iniciado un proceso de quiebra por segunda vez en diez años después de que los trabajadores rechazaran concesiones y recortes de empleos vinculados a un plan de recapitalización de 2.000 millones de euros (US$2.200 millones) para salvar la compañía aérea italiana. Los accionistas votaron por unanimidad solicitar una administración especial, dijo la compañía en un comunicado tras una reunión este martes.



Lea: (Alitalia cancelará algunas rutas por pérdidas).



Según la legislación italiana, el Gobierno tendrá que proporcionar fondos provisionales para mantener las operaciones y nombrará supervisores para reestructurar la aerolínea u ordenar su liquidación. Con la medida, el consejo de administración ha "reconocido la grave situación económica y financiera de la compañía", dijo la empresa en el comunicado.



Los administradores asumirán el control del negocio y presentarán una nueva estrategia que puede implicar las ventas de activos, la reducción de operaciones y los recortes de empleos con el fin de que la aerolínea sea viable dentro de dos años. Si el cambio no es posible, los administradores pueden ordenar la liquidación de la compañía.



Lea: (Ante inminente quiebra, Alitalia será vendida al mejor postor).



Alitalia, cuyos principales accionistas son Etihad Airways PJSC de Abu Dhabi y bancos italianos, dijo la semana pasada que había agotado todas las opciones para mantenerse solvente después de que los trabajadores rechazasen un plan de recapitalización que suponía el recorte de 1.600 empleos. Alitalia, con una plantilla de unos 12.500 empleados, ha experimentado dificultades desde una quiebra anterior en 2008.



El ministro de Finanzas italiano, Pier Carlo Padoan, dijo la semana pasada que el Gobierno no inyectará más dinero para ampliar el capital de la aerolínea. Alitalia es una "empresa privada", dijo Padoan a políticos el jueves en Roma.



Lea: (Alitalia, a punto de ser liquidada).



El ministro de Desarrollo Económico, Carlo Calenda, dijo el 30 de abril que espera que la aerolínea pueda ser vendida como "un todo, no en pedazos. "Los años de bajo rendimiento de Alitalia han reducido su posición tanto en la economía italiana como en el sector de la aviación".



La participación de la compañía en el mercado italiano cayó a un 18 por ciento en 2015 desde un 23 por ciento en 2007, según un análisis de Ugo Arrigo y Andrea Giuricin de la Universidad Bicocca de Milan.



Ryanair Holdings Plc, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa, ocupa el primer lugar con una cuota del 23 por ciento, frente al 12 por ciento de la década anterior. La aerolínea italiana registro una pérdida neta de 199 millones de euros en 2015, el ultimo año en el que publicó cifras.



La compañía había perdido casi 3.000 millones de euros desde que salió de la bancarrota en 2009, según el estudio. Los administradores especiales tendrán 180 días para elaborar un nuevo plan, con una posible ampliación de 90 días. El proceso, disponible para empresas insolventes de gran tamaño, tiene como objetivo proteger los activos y trabajadores de una empresa mediante la reorganización.