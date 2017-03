La presidenta de la Reserva Federal (Fed) Janet Yellen dijo este viernes que sería "apropiado" subir las tasas de interés este mes si el empleo y la inflación de Estados Unidos siguen en línea con las expectativas.



Yellen también defendió el desempeño de la Fed en materia de política monetaria al indicar que la entidad no ha sido remisa en subir las tasas sino que la recuperación de la economía ha sido lenta y la inflación ha sido baja.



Lea: (Subida de tasas de la Fed sería una oportunidad para Colombia).



La Fed subió las tasas en diciembre por segunda vez en una década, pero ahora con la inflación en leve alza, se espera que las vuelva a aumentar en la reunión de política monetaria que sostendrá los días 14 y 15 de este mes.



En la reunión "se analizará si el empleo y la inflación evolucionan en línea con nuestras expectativas; en cuyo caso otro ajuste de la tasa federal probablemente sería apropiado", dijo Yellen.



Lea: (La Reserva Federal no cambió las tasas de interés en EE. UU.)



Cuando se reúnan, los miembros de la Fed contarán un nuevo informe del mercado laboral; el que será divulgado el viernes 10 con los datos de febrero y también tendrán dos nuevas mediciones de la inflación que se divulgarán desde el lunes. "Las tasas subirán este mes a menos que la nómina de empleo sea desastrosa", sintetizó Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics.



El comentario de Yellen de que sería apropiado subir las tasas en marzo "es una contundente declaración de política monetaria como jamás hemos visto desde presidencia de la Fed", dijo Shepherdson. "Eso significa que la Fed dispondrá el aumento salvo que el informe de empleo sea calamitoso. Eso es improbable, de manera que esperamos que las tasas suban", añadió.



GRADUALIDAD



En su discurso ante empresarios en Chicago, Yellen dijo que los miembros de la

Fed aún creen que solo se precisan aumentos "graduales" de las tasas en la medida en que los datos económicos "sigan como se espera". "Esos aumentos evitarían un recalentamiento de la economía y sostendrían la expansión y el mantenimiento de la estabilidad de precios", afirmó. Avisó, empero, que la política monetaria "no puede estar, y no lo está, en un curso predeterminado".



Lea: (Es muy posible que la Fed suba sus tasas antes de finalizar el año).



Ante algunas críticas, incluso de miembros de la propia Fed, en cuanto a que aumentar las tasas tan lentamente puede avivar tendencias inflacionarias, Yellen defendió el camino emprendido. "No veo actualmente evidencias de que la Fed se haya demorado", dijo. Aún así, afirmó, salvo que algo empeore las perspectivas económicas, el proceso de endurecimiento de la política monetaria no será "tan lento" como lo fue en 2015 y 2016.



Varios economistas señalaron que el indicador de inflación preferido por la Fed está creciendo y está cerca de la meta de 2% anual. Sin embargo, Yellen y otros miembros de la Fed advierten que ese aumento se debe en gran parte al incremento de los precios de la energía.



En diciembre, miembros de la Fed estimaron que este año habría tres aumentos de tasas pero Yellen dijo que tras la crisis financiera de 2008 las modificaciones de política monetaria se hicieron a un ritmo más lento de lo que la entidad preveía en 2014.



"La actual expansión es la más lenta desde la Segunda Guerra Mundial, con un promedio de crecimiento real del PIB de solo 2% al año" debido a "un menor crecimiento de la fuerza laboral en años recientes (...) y decepcionante crecimiento de la productividad tanto en Estados Unidos como en el exterior", afirmó Yellen.