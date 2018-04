América Latina expectante ante lucha comercial entre China y Estados Unidos

Mientras la guerra comercial que explotó esta semana entre Estados Unidos y China estaba en ciernes, media docena de bailarines chinos y una persona disfrazada de oso panda desfilaban por un escenario en el vestíbulo de un hotel en el corazón vinícola de Argentina.



La ceremonia era para celebrar la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -con sede en Washington- de realizar su próxima reunión anual en la ciudad china de Chengdú, una elección criticada por Estados Unidos, cuya influencia regional está siendo eclipsada por la potencia asiática.



Poco más de una semana después de esa celebración, Pekín anunció el miércoles que aplicará aranceles a una serie de importaciones estadounidenses como soja y aviones en respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de imponer tarifas al acero y aluminio provenientes de países como China.



La disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo ha dejado a América Latina en el medio, analizando riesgos y oportunidades. "Estados Unidos está obligando a los países de la región a elegir entre Estados Unidos y China", dijo Margaret Myers, directora del programa para América Latina y el Mundo del grupo de trabajo Inter-American Dialogue. "Está poniendo a los países latinoamericanos en una posición muy desafiante, pero al mismo tiempo no ofrece una política particularmente atractiva", señaló.



China, cuya demanda de materias primas aumentó en medio de un rápido crecimiento económico en las últimas dos décadas, ya es el mayor socio comercial de países que van desde Brasil, la mayor economía de América Latina y el principal exportador de soja del mundo, hasta el pequeño Uruguay. Las naciones de la región también están acudiendo cada vez más a China para obtener financiamiento.



Aún así, en lugar de celebrar una oportunidad de ganar participación en el mercado, Brasil y Argentina respondieron con cautela a la noticia de los aranceles chinos el miércoles. El Ministerio de Agricultura brasileño declinó hacer comentarios. Argentina, el tercer exportador mundial de soja, dijo que estaba "analizando la situación".



Agricultores del cuarto exportador global de soja, Paraguay, que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China, dijeron que estaban preocupados por una caída de precios en un producto de exportación clave.



CRÍTICAS, AMENAZAS Y CAUTELA



Washington, que el año pasado disminuyó sus contribuciones al BID, ha criticado la creciente influencia de Pekín en América Latina. En un documento sobre su estrategia de seguridad nacional de diciembre de 2017, Estados Unidos dijo que China está tratando de "llevar la región a su órbita a través de inversiones y préstamos llevados adelante por el Estado".



David Malpass, subsecretario de asuntos internacionales del Departamento del Tesoro estadounidense, dijo en una conferencia en Buenos Aires en marzo que el hecho de que China sea anfitrión de la reunión del BID el próximo año "no sirve a los intereses del Hemisferio Occidental".



Pero las políticas comerciales de Trump y su retórica sobre inmigración han perturbado incluso a los gobiernos más amigables con Estados Unidos en América Latina. Antes de que el país norteamericano eximiera temporalmente a Brasil de los aranceles sobre las importaciones de acero, un funcionario de la cancillería brasileña dijo que la medida ponía las relaciones comerciales entre ambos países en "aguas desconocidas". En tanto, Argentina amenaza con llevar a Estados Unidos a la Organización Mundial del Comercio por las elevadas tarifas a las importaciones de biodiésel.



La agencia Moody's dijo el miércoles en un informe que la falta de acuerdos bilaterales de comercio de Argentina y Brasil con Estados Unidos deja a ambos países suramericanos más "expuestos a la imposición eventual" de barreras comerciales.



Sin embargo, la percepción de una falta de interés de China en los costos sociales y ambientales de sus proyectos también han generado oposición dentro de América Latina. Grupos de la sociedad civil de Ecuador, Argentina y Perú se aliaron para presentar en las Naciones Unidas información sobre "múltiples violaciones a los derechos humanos" vinculadas a las inversiones chinas, según un comunicado de prensa de febrero de la organización sin fines de lucro Civicus.



PRÉSTAMOS E INVERSIÓN DE CHINA



La inversión extranjera directa (IED) de China en la región se ha incrementado en 70.000 millones de dólares desde 2012, según Adrienne Arsht Latin America Center. Si bien Estados Unidos sigue siendo la principal fuente de IED, su porción del total cayó al 20 por ciento en 2016, desde 25,7 por ciento en 2015 y 24 por ciento en 2012, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.



Datos de Inter-American Dialogue y de la Universidad de Boston muestran que los préstamos de bancos estatales chinos a países latinoamericanos superaron los 20.000 millones de dólares en 2015 y 2016, y desde 2005 esos préstamos han excedido el financiamiento combinado que otorga a la región el BID, el Banco Mundial y la CAF, un banco de desarrollo latinoamericano.



Los bancos comerciales como ICBC son cada vez más activos, dijo Myers, y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) -un prestamista multilateral con sede en Pekín creado hace dos años- está buscando asociarse con el BID en proyectos como carreteras, ferrocarriles, puertos o túneles que podrían mejorar la conectividad de la región con Asia.



Siete países latinoamericanos, incluido Argentina, han sido aceptados para unirse al AIIB, aunque hasta ahora ninguno de ellos ha realizado los pagos necesarios para convertirse en miembro pleno y poder acceder a su financiamiento. En una conferencia de prensa al cierre de la reunión del BID en Mendoza, el presidente de la entidad, Luis Alberto Moreno, señaló que la votación que designó a Chengdú como el sitio para la reunión del 2019 fue unánime.