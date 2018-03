Analista prevé que el bitcóin baje al nivel de los 3.000 dólares

Las hojas de té no traen un buen augurio para el bitcóin. Los operadores que buscan la futura trayectoria de los precios en los patrones de gráficos están encontrando más indicadores de que la moneda digital más grande del mundo podría caer aún más.



El promedio móvil de 50 días del bitcóin ha bajado a la proximidad más cercana a su promedio móvil de 200 días en nueve meses. Si queda por debajo de ese nivel -algo que no ocurre desde 2015-, indicaría una nueva debilidad a los operadores técnicos que verían ese movimiento como una muerte anunciada.



Otro indicador de la media móvil del impulso ya se ha vuelto bajista. Aunque muchos inversores en criptomonedas no aplican el análisis técnico, el universo de divisas digitales está atrayendo el interés de los operadores profesionales que prestan cada vez más atención a los indicadores, después de que el token saltó a un récord en diciembre.



"Ha habido un cambio definitivo en los últimos meses después de la burbuja de fines de 2017", dijo Paul Day, analista técnico y jefe de futuros y opciones en Market Securities Dubai Ltd.



El estratega estudió la caída de la moneda virtual en 2013 en busca de pistas sobre cómo podría actuar esta vez. ¿Su conclusión? Prepárese para un derrumbe del 76 por ciento desde los máximos de finales de febrero, lo que llevaría al bitcóin a los 2.800 dólares si la tendencia bajista se repite.



El bitcóin cerró el viernes en 7.823,45 dólares, perdiendo 8,46% durante la jornada.



De todos modos, los inversores en bitcóins deben hacer las paces con la volatilidad, que a menudo está vinculada a riesgos regulatorios y de seguridad. Cuando la media móvil de 50 días de la moneda se mantenía por debajo de la medida más larga, durante los primeros 10 meses de 2015, su rendimiento era mediocre. Cayó 5,2 por ciento en ese periodo, y luego se recuperó 43 por ciento hasta fin de año desde el día en que superó el nivel de resistencia. Se ha mantenido por encima de esa línea desde 2015 y acumuló tres ganancias anuales consecutivas en el proceso.



"Hay un elemento de gráficos y análisis técnico que se usa en el comercio de bitcóins y otras criptomonedas, considerando los cuerpos profesionales que ahora ingresan al mercado", dijo Daire Ferguson, de la plataforma irlandesa de divisas AvaTrade Ltd, y agregó que las políticas reguladoras decidirán la fortuna de las divisas digitales.