Argentina pide unión de Mercosur con Alianza del Pacífico

El canciller argentino, Jorge Faurie, abogó este por la unión del Mercosur y de la Alianza del Pacífico para crecer y "hacer la diferencia frente al mundo", informaron fuentes oficiales.



En la víspera de una reunión de cancilleres de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) en la ciudad argentina de Mendoza, Faurie consideró que "con un frente unificado, con una acción cooperativa y coordinada" se puede "hacer la diferencia frente al mundo". "Treinta años de procesos negociadores" evidenciaron que los bloques "solos" no van "a ninguna parte", dijo Faurie según un comunicado de la Cancillería. "Solo creceremos junto con los que están alrededor nuestro", insistió el ministro durante el seminario 'Mercosur-Alianza del Pacífico: una agenda positiva para la integración'.



Faurie afirmó que "desde el principio" los miembros del bloque entendieron que "en la integración había un beneficio" para sus economías, pero que con el paso de los encuentros vieron que "la integración en un solo espacio no es suficiente, sino que hay que ser creativos para unir otros espacios".



El diálogo entre el Mercosur -formada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela- suspendida del bloque desde diciembre de 2016-) y la Alianza del Pacífico tiene, a criterio del canciller, "una dimensión renovada por un impulso político".



Insistió que tanto el Mercosur como la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), "por su dimensión política, económica, comercial y demográfica", tienen la "posibilidad" y "responsabilidad" de "ser motores" de integración, ya que alcanzarla supondrá "mejor calidad de vida y más trabajo".



Faurie destacó que esta clase de eventos fomentan "llevar adelante la hoja de ruta acordada este año", que incluye aspectos sobre facilitación del comercio, ventanillas únicas, cooperación aduanera, promoción comercial y pymes y cadenas regionales de valor, entre otros. "Ahora sumamos a los empresarios para orientar y acompañar el proceso negociador y debemos poner a los organismos de cada país a trabajar coordinadamente", continuó.



Faurie destacó la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en diciembre de este año y el G20 en 2018 como los "dos grandes desafíos" para continuar el "proceso de inserción inteligente" que realiza Argentina desde diciembre de 2015, fecha en la que el presidente, Mauricio Macri, subió al poder.



Faurie presidirá este jueves la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC), que contará con el plenario de cancilleres de Estados Partes del Mercosur. A lo largo de la jornada se le sumarán los países asociados al Mercosur (Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Surinam, Guayana y Bolivia, este último en proceso de adhesión como miembro pleno de la unión), de México y de otros países invitados.