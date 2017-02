El mal momento por el que atraviesa Samsung en materia de ventas, luego de la muerte del Galaxy Note 7, se agudizó en las últimas horas, tras la detención del jefe del Samsung Group, Jay Y. Lee, arrestado el viernes por su presunta participación en un escándalo de corrupción que ha sacudido a las altas esferas del poder en Corea del Sur, dando un nuevo golpe al mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes y chips de memoria.



(Lea: Con la muerte del Galaxy Note 7, comenzó la mala hora de Samsung).



Lee, de 48 años y miembro de la familia más rica del país, fue puesto bajo custodia en el Centro de Detención de Seúl después de que esperó la decisión en el recinto toda la noche.



Él estaba detenido en una celda para una persona, con una televisión y un escritorio, dijo un funcionario de la prisión.



El ejecutivo es sospechoso en un escándalo de tráfico de influencias que llevó en diciembre al Parlamento a realizar un juicio político contra la presidenta Park Geun-hye, una decisión que si es ratificada por la Corte Constitucional la convertiría en la primera líder democráticamente electa del país que se ve obligada a dejar su cargo.



Los fiscales acusaron a Lee de entregar 43.000 millones de wones (37,7 millones de dólares) a una empresa y a organizaciones apoyadas por Choi Soon-sil, una amiga de Park, a cambio del respaldo a una fusión de dos compañías de Samsung en el 2015.

Las acciones de Samsung Electronics Co Ltd caían un 1,4 por ciento, en tanto, las de Samsung C&T Corp , la compañía holding de facto del Samsung Group, perdían un 2,8 por ciento, frente a la baja de un 0,2 por ciento del mercado.



Los fiscales tienen hasta 10 días para presentar cargos contra Lee, nieto e hijo de jefes de Samsung, aunque pueden buscar una extensión del plazo. Después de la presentación de la acusación, la corte deberá llegar a una decisión dentro de tres meses.



Un portavoz de Samsung Group dijo que no se ha decidido si se apelaría a la orden de arresto contra Lee o si se buscaría el pago de una fianza. Samsung y Lee han negado cualquier accionar incorrecto en relación al caso.



“Nosotros haremos lo mejor para garantizar que se revele la verdad en los futuros procedimientos judiciales”, dijo el Samsung Group en un breve comunicado tras el arresto de Lee.



Reuters