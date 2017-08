Constituyente chavista vetará a candidatos que hayan "llamado a la violencia"

Este viernes, Diosdado Cabello informó que la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela vetará a los candidatos a las elecciones de gobernadores, previstas para octubre, que hayan "llamado a la violencia" durante la reciente oleada de protestas.



El dirigente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) recordó que la ANC, integrada únicamente por oficialistas, cuenta con una Comisión de la Verdad que estudiará los "llamados de la violencia y a quemar el país", algo por lo que generalmente acusa a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



"Esa comisión va a actuar y va a hacer las recomendaciones que tenga que hacer ante la Asamblea Constituyente y quien tenga que ser sancionado para que no participe en una elección como medida cautelar por haber llamado a la violencia será, no hay forma de conciliar eso", remarcó.



Esta medida, según Cabello, demostrará que quien quiera la paz en Venezuela, envuelta en una profunda crisis política y económica, tendrá que practicar una cosa “con la palabra, pero también con los hechos”.



Agregó que aunque la MUD reniega ante la posibilidad de establecer un diálogo directo con el Gobierno, sus líderes "sí se están sentando con el gobierno" y "hay conversaciones desde hace bastante tiempo".



El constituyente indicó la semana pasada que los opositores que quieran ser candidatos a gobernadores deberán tener un certificado de buena conducta expedido por la ANC.



Este deberá decir que “usted nunca llamó a quemar a Venezuela”, dijo Cabello dirigiéndose a los opositores que promovieron las masivas protestas antigubernamentales celebradas en Venezuela y que pidieron respaldo a la comunidad internacional.



El presidente Nicolás Maduro también pidió hoy que los que convocaron a las protestas contra su Gobierno sean citados por esta Comisión de la Verdad y que aquellos que han pedido una intervención a su país y han apoyado la amenaza del gobernante estadounidense, Donald Trump, sean procesados por esta figura.



La oposición venezolana, que no participó en la última contienda -cuando se eligió la ANC, un órgano señalado de fraudulento por buena parte de la comunidad internacional-, ya inscribió prospectos en las 23 entidades federales del país y ve probabilidades de recuperar espacios arrebatados por el chavismo en 2012.



Sin embargo, una parte de la militancia antichavista rechaza participar en estos comicios por estar organizados por el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) "fraudulento", acusado por la empresa encargada del recuento de votos en el país, Smartmatic, de inflar en "al menos un millón" el dato de participación de la votación del pasado 30 de julio.