Este jueves quedará instalada la Asamblea Constituyente en Venezuela

La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, confirmó este miércoles que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el presidente, Nicolás Maduro y de la que ella es integrante, será instalada este jueves.



"Llegó el lindo amanecer con una Asamblea Nacional Constituyente, y mañana con Hugo Chávez Frías, con Simón Bolívar con sus retratos que fueron sacados del Palacio Federal Legislativo, llegaremos nuevamente con el pueblo y diremos aquí está el pueblo de Chávez, el pueblo que no se rinde, el pueblo que se rebeló", dijo Flores.



La instalación de la ANC está prevista en el Palacio Federal Legislativo -que actualmente es sede del Parlamento, de mayoría opositora y que podría ser disuelto si se cumplen las amenazas vertidas desde el oficialismo-, y coincidirá con una movilización ciudadana convocada por la oposición contra la Constituyente.



"Aquí se acabó la anarquía, la impunidad, aquí se acabó el delito impune, aquí se acabaron los que pueden cometer delito y tienen una patente para que nadie les toque", afirmó Flores ante decenas de seguidores, sumándose a las amenazas vertidas antes por su marido contra algunos líderes opositores que han convocado protestas.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha acreditado este miércoles a los ganadores de la elección y no ha emitido declaraciones sobre la denuncia de manipulación del dato de participación que hizo Smartmatic, la empresa encargada del recuento de votos en el país caribeño.



Ante la toma de posesión en la sede del Legislativo de unos constituyentes a los que el Parlamento no reconoce, la Cámara sigue en sesión y alerta a un posible desalojo o nuevos asaltos de grupos civiles seguidores del Gobierno que ya han atacado estas instalaciones y que merodeaban en los alrededores.



La oposición y los numerosos actores sociales que están en contra de la Constituyente ven en este proceso convocado sin un referendo previo de aprobación una forma de Maduro de "consolidar la dictadura" en Venezuela.