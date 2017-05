Así prepara Trump a Estados Unidos para ser la próxima potencia petrolera mundial 

Estados Unidos está en posición de ser dominante, y no solo independiente, en energía gracias al fracking y a los planes de relajar la normativa pertinente a la perforación, dijo el lunes el secretario del Interior, Ryan Zinke.



La producción de petróleo en Estados Unidos podría incrementarse un 17 por ciento a un récord de 10,24 millones de barriles diarios a finales del próximo año a medida que las empresas reduzcan sus costos y sean más eficientes en la perforación, especialmente en zonas como el oeste de Texas y Dakota del Norte. La producción nacional no ha sobrepasado los 10 millones de barriles diarios desde 1970.



Lea: (Los precios del petróleo podrían volver a bajar a final de año).



En un momento en que la Opep y otros productores están recortando la producción, las exportaciones estadounidenses subieron por encima de 1 millón de barriles diarios por primera vez. "En 1983, me dijeron que íbamos a habernos quedado definitivamente sin petróleo y combustibles fósiles para 2003: eso no es cierto", dijo Zinke en la Conferencia de Tecnología Offshore en Houston. "Y como yo siempre digo, Dios tiene sentido del humor: nos dio el fracking. Y el fracking cambia las reglas del juego; sin duda, cambia las reglas de juego a escala mundial", añadió.



Lea: (El 2017 sería el renacer petrolero si el precio del barril es de US$50).



Zinke está promoviendo los planes del presidente Donald Trump de expandir la perforación del petróleo y el gas natural y reconsiderar regulaciones que pudieran limitar el desarrollo de los recursos naturales de Estados Unidos.



Trump ordenó el viernes a Zinke revisar un programa de cinco años para subastar derechos de perforación marítima con el objetivo de incluir potencialmente territorio excluido por el ex presidente Barack Obama.



Lea: (Las claves para que se mantengan los precios del petróleo).



"Mi tarea es ver dónde vamos a hacer cambios y recomendaciones generales", dijo Zinke. "Las estrellas se han alineado para poder crear empleos energéticos". El funcionario firmó dos órdenes, una de las cuales designa la creación del cargo de consejero para el secretario de Política Energética dentro del departamento, en tanto la otra instruye a la Oficina de Gestión de Energía Oceánica a desarrollar un nuevo plan quinquenal para la exploración marítima que reconsidera las regulaciones que actualmente rigen esas actividades.



Esta última orden instruirá al desarrollo inmediato de programas de arrendamiento de plataforma continental externa, lo cual abre la puerta para la perforación marítima en Alaska, la costa Este del país y el Golfo de México.



El funcionario también está buscando reorganizar el Departamento del Interior, donde, dice, en cinco años el 40 por ciento de los empleados estará en edad de jubilarse. "En este momento somos realmente mayores", dijo Zinke. "Esta es una organización de 100 años. Hace unos 100 años, Teddy Roosevelt formó el servicio de parques. Y lo que estamos tratando de hacer es poner la mira en los próximos 100 anos".