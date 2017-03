Cuatro muertos y unos 20 heridos por ataque terrorista en Londres

Cuatro personas murieron, entre ellas un presunto agresor y una policía, y 20 resultaron heridas este miércoles en un atentado ante el Parlamento británico, informó el principal responsable antiterrorista de la policía británica Mark Rowley.



Dos de los muertos y todos los heridos fueron atropellados por el agresor en el puente de Westminster, antes de que abandonara el coche para atacar a la agente de policía frente al recinto del Parlamento.



En medio de confusas escenas, parecía que el incidente podría haberse desarrollado en varios lugares, incluido el cercano Puente de Westminster, donde testigos dijeron que un auto arrolló a los peatones. Cuatro personas murieron en el incidente, según Sky News, pero la cifra total de víctimas aún no estaba clara. La BBC dijo que uno de los fallecidos era un oficial de la policía.



El Servicio de Ambulancias de Londres indicó que había tratado "al menos a 10 pacientes en el Puente de Westminster y pusimos en alerta a varios hospitales", según señaló en un comunicado la subdirectora de Operaciones, Pauline Cranmer. "Los agentes -incluidos agentes con armas de fuego- siguen en el lugar y lo estamos tratando como un incidente terrorista hasta que se demuestre lo contrario", comentó la Policía Metropolitana en un comunicado.



El incidente ocurrió cuando se conmemora el primer aniversario de los ataques islamistas que dejaron 32 muertos en Bruselas, Bélgica. Reporteros de 'Reuters' dentro del Parlamento escucharon fuertes detonaciones y, poco después, vieron a dos personas tiradas en el suelo en un patio justo al exterior, dentro del perímetro del edificio.



Un fotógrafo de 'Reuters' informó que vio al menos una decena de heridos en el Puente de Westminster, junto al Parlamento. Sus imágenes mostraban gente en el suelo, algunas de ellas sangrando abundantemente y una aparentemente debajo de un autobús.



"Vi un auto que perdió el control y se fue contra los peatones en el puente", afirmó a Sky News una mujer llamada Bernadette, que estaba en un autobús turístico en el momento del suceso. "Cuando cruzábamos el puente, vimos gente tirada, que estaba obviamente herida. Quizás vi unas 10 personas. Y entonces empezaron a llegar los servicios de emergencia. Todo el mundo corría por todos lados".



HORRIBLE DE VER



Algunas personas sufrieron heridas "catastróficas" en el incidente, informó la agencia de noticias británica Press Association, citando a un médico del St Thomas's Hospital, situado al otro lado del río Támesis, frente al Parlamento.



Funcionarios dijeron que un asaltante apuñaló a un policía y fue abatido a tiros. Reportes de testigos sugieren que el atacante y el agente apuñalado eran las dos personas que fueron vistas tiradas en el suelo al exterior del Parlamento por los reporteros de Londres.



La Cámara de los Comunes, que estaba celebrando una sesión en ese momento, fue cerrada de inmediato y se pidió a los legisladores presentes que permanecieran allí. La primera ministra, Theresa May, estaba a salvo tras el incidente, informó un portavoz de su oficina, si bien declinó revelar dónde se encontraba en el momento del ataque.



Un portavoz anunció para más tarde el miércoles una reunión de la comisión de seguridad de emergencia del Gobierno. Quentin Letts, periodista del diario Daily Mail, dijo a la radio LBC que vio el apuñalamiento del policía y los disparos contra el asaltante desde su oficina en el edificio del Parlamento.



"Él (el agresor) entró corriendo por las puertas abiertas (...) Atacó a uno de los policías con lo que parecía un palo", comentó. "El policía cayó al suelo y fue bastante horrible de ver. Después, corrió hacia la entrada de la Cámara de los Comunes usada por los parlamentarios y recorrió unos 20 metros, hasta que dos agentes de civil le dispararon", agregó.



Reporteros de 'Reuters' dentro del Parlamento dijeron que una gran cantidad de policías armados, algunos de ellos con escudos, ingresó al edificio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas en la Casa Blanca que fue informado sobre los sucesos de Londres, pero no aportó más detalles.



En Edimburgo, el Parlamento escocés suspendió un debate y una votación prevista sobre la independencia cuando empezaron a conocerse las noticias procedentes de Londres. Reino Unido se encuentra en un nivel de alerta "severo", el segundo más alto de su escala, lo que significa que se considera muy probable un ataque por parte de militantes.