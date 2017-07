Australia, ‘as’ de Colombia para llegar a Asia

A pesar de existir 15 horas de diferencia entre ambos países, estos estrechan cada vez más sus relaciones comerciales. Muestra de ello es la reciente apertura de una embajada de Australia en Bogotá y la entrada como estado asociado a la Alianza del Pacífico.



Portafolio dialogó con Steven Ciobo, ministro de Comercio, Turismo e Inversión de la nación oceánica, quien aseguró que buscarán ser una plataforma para que el país se consolide comercialmente en los principales estados del mercado asiático.



¿Cuál es su perspectiva de la economía colombiana?



Hay muchas oportunidades. Es la segunda vez que vengo a Colombia y veo un fuerte crecimiento económico. Lo más importante es que creo que tenemos economías complementarias, con grandes chances, las cuales pueden beneficiar a ambos países.

Los intercambios comerciales funcionan cuando hay un efecto positivo y ganador para ambas partes y esa es la oportunidad que vemos.



Australia y Colombia comenzaron una nueva etapa con la reciente apertura de la embajada en Bogotá. ¿Qué impacto tendrá esto en las relaciones económicas?



Es una gran muestra que describe cómo están las relaciones entre ambos países y la importancia que tiene el país para nosotros. Abrimos la embajada porque queríamos asegurarnos de proveer oportunidades y tener un compromiso constructivo. Aplaudo y felicito a Colombia por haber logrado el acuerdo de paz y es un camino que recién comienza. Mientras avanza en esto, también podrá concentrarse en políticas de crecimiento y de empleo.



¿Está cerca un tratado de libre comercio entre ambas naciones?



Entre menos barreras le pongamos al comercio y a la inversión más prospera será la gente, así de simple. El hecho de reducirlas genera prosperidad económica, más oportunidades de empleo. Ese es nuestro compromiso con Colombia y la región.



¿Cuál es el monto de los acuerdos comerciales entre ambos países y de la inversión australiana en Colombia?



En los acuerdos comerciales se mueven cerca de US$500 millones anuales y la inversión australiana es de US$3.000 millones. Estas son cifras todavía muy bajas, por lo cual hay mucho potencial.



¿Cuáles son los objetivos y metas a mediano plazo?



Si podemos abrir y aumentar la inversión comercial entre los dos países, tendremos mejores cifras y más oportunidades. Australia está muy bien ubicado, porque tenemos buenos tratados de libre comercio con China, Japón y Corea. Como les dije a los observadores de negocios, hay unas grandes oportunidades para Colombia de invertir en Australia y utilizar nuestro país como plataforma para posicionarse en el mercado asiático. Australia tiene buenos intercambios con los principales mercados del mundo y tratamos de no poner todos nuestros huevos en la misma canasta. Una de las regiones en las que no hemos sido fuertes históricamente ha sido la de Suramérica, por eso estamos poniendo nuestro foco de atención aquí.



En cuanto al tema ambiental, ¿cómo Australia puede apoyar el desarrollo sostenible de Colombia en minería e hidrocarburos?



Esto es un aspecto crítico porque la gente quiere saber si en minería, o hidrocarburos, y hasta en agricultura, las técnicas son sostenibles. Australia tiene prácticas agrícolas muy eficientes con el uso del agua y de la tierra. Y esta experiencia la vamos a compartir con Colombia. Cada país puede aprender del otro y eso es el beneficio que tiene la cooperación.



¿Qué compañías australianas podrían tener una fuerte presencia en Colombia?



Como un hombre de Estado mi visión es que podemos abrir caminos para el sector privado, bien sea el colombiano o el australiano. El comercio y los negocios tomarán las decisiones por sí solos.



COLOMBIA VENDIÓ US$47,5 MILLONES A AUSTRALIA EN EL CURSO DE 2016



Según un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2016 Australia le compró al mundo bienes por US$189.308 millones. Las principales adquisiciones del país oceánico fueron: plásticos y sus manufacturas, máquinas y aparatos eléctricos, papel y cartón, preparaciones alimenticias diversas, madera, calzado, productos químicos, entre muchos otros.



Así es como Colombia le vendió a Australia el año pasado un total de US$47,5 millones, lo cual significó una disminución de 0,6% respecto a 2015, cuando las ventas externas sumaron US$47,8 millones.



“El 99,7% de lo vendido, correspondió a bienes no minero-energéticos. Entre enero y abril, estas exportaciones sumaron US$15,6 millones, que representan un 2,9% menos que en igual periodo del año pasado, cuando las ventas no mineras alcanzaron los US$16 millones”, complementó el informe presentado por esa cartera.



Entre los productos exportados se destacan: café, flores, capullos, extractos, esencias de café, entre otros.



Andrés Quintero

felveg@eltiempo.com