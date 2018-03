Avión con 71 personas a bordo se estrelló cerca de Moscú

Un avión Antonov AN-148 operado por Saratov Airlines se estrelló en la región de Moscú y las 71 personas que viajaban en él fallecieron, de acuerdo a fuentes oficiales. Todavía no está claro qué fue lo que causó el accidente, que se produjo en una jornada con temperaturas de 5 grados bajo cero y con nevadas constantes.



(Lea: )



Los investigadores dijeron que abrieron un caso criminal por el incidente y que consideraban todas las posibilidades. El avión, que llevaba 65 pasajeros y seis miembros de la tripulación, desapareció de los radares menos de 10 minutos después de su despegue en el aeropuerto Domodedovo de la capital rusa, reportó la agencia TASS.



(Lea: )



El vuelo se dirigía a la ciudad de Orsk, en una región fronteriza con Kazajistán, a unos 1.500 kilómetros al sudeste de Moscú. "De acuerdo a la información preliminar no hay sobrevivientes", dijo el Kremlin en un comunicado. Imágenes de TV del lugar del accidente mostraban restos del avión, incluyendo al menos un motor, cubiertos por una gruesa capa de nieve. Los equipos de rescate estaban en el lugar y un funcionario del Ministerio de Emergencias dijo que se habían hallado dos cuerpos.



"Se han encontrado restos, no hay sobrevivientes", informó más temprano la agencia de noticias TASS citando a una fuente. Elena Voronova, portavoz de Saratov Airlines, dijo que no había preocupaciones por las condiciones técnicas de la nave, que había sido puesta en servicio por la compañía en 2016.