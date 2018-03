Bolsas asiáticas también se desploman

La incertidumbre de los inversores, que en algunos momentos de la jornada rayó en el pánico, fue la nota dominante de la sesión en las principales bolsas asiáticas, en el entorno del 5%, arrastradas por el desplome de anoche en Wall Street.



Lea: (Bolsas mundiales y petróleo sufren fuerte caída).

La Bolsa de Tokio, que llegó a perder más de un 7% durante la sesión, consiguió amortiguar los recortes en los últimos minutos de jornada, aunque su principal índice, el Nikkei, se dejaba al cierre un 4,73 % y se precipitaba hasta los 21.610,24 puntos.



Lea: (Las cinco noticias del día en Portafolio.co).



El Nikkei perdía más de 1.000 enteros, algo que no se recordaba desde 2016 con el Brexit, y se veía arrastrado por el bajonazo de la víspera en el mercado de Nueva York, que marcaba su peor caída en puntos de la historia, en concreto 1.175 unidades.



Lea: (Mercado de acciones: ¿fin de la euforia o pausa?).



El temor a un alza más agresiva de los tipos de interés en Estados Unidos que pueda repercutir en la inflación de la primera economía mundial llevó al Dow Jones a perder un 4,6%, hasta las 24.345,75 unidades.



A este desplome se sumó igualmente el retroceso del S&P 500, que se dejó un 4,10 %, su peor resultado desde agosto de 2011, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq bajaba un 3,78 %.



Con estos antecedentes, poco pudieron hacer los mercados asiáticos, que también sufrían la apreciación del yen frente al dólar estadounidense, una temida tendencia que perjudica a los exportadores japoneses y que terminó por minar aún más el ánimo de los inversores.



El cóctel formado por la pésima sesión de Wall Street y la subida de la divisa nipona ofrecía muchos motivos como para que el pesimismo recorriera los mercados asiáticos y alcanzaba también a las bolsas chinas.



La Bolsa de Shanghái cerraba la sesión con una notable bajada del 3,35%, equivalente a 116,84 puntos, para concluir en 3.370,65 enteros, en tanto que el otro mercado de valores de la parte continental de China, la Bolsa de Shenzhen, finalizaba la jornada con una fuerte pérdida del 4,23 % (458,64 puntos), hasta las 10.377,61 unidades.



Por su parte, el mercado bursátil de Hong Kong, otro de los principales de la región, cerraba con un desplome del 5,12% y su índice referencial, el Hang Seng, se dejaba 1.649,80 puntos, hasta situarse en 30.595,42 unidades. Esta es la mayor caída que experimenta el Hang Seng desde hace dos años y medio, en agosto de 2015, cuando retrocedió un 5,2% en un solo día.



En Taiwan, el primer índice de su Bolsa, el TAIEX, caía 542,25 enteros en la sesión, un 4,95 por ciento, para situarse en los 10.404,00 puntos, y en apenas dos días se deja casi un 7% de su valor bursátil. El Gobierno taiwanés ha pedido serenidad a los inversionistas, aunque, por el momento, no activará el fondo de estabilización de la bolsa.



En Seúl, el indicador Kospi cerraba menos afectado que el resto de las grandes Bolsas asiáticas y se anotaba un retroceso de 38,44 puntos, un 1,54 por ciento, hasta situarse en los 2.453,31 enteros.



EUROPA TAMBIÉN SUFRE



Las principales bolsas europeas sufren fuertes bajas este martes siguiendo la estela de Wall Street y las plazas asiáticas que se derrumbaron después de meses de euforia alcista.



Al comenzar las operaciones la Bolsa de Londres cayó 3,5%, París 3,43%, Fráncfort 3,58%, Madrid 3,3% y Amsterdam 3,6%. "Europa está frente a una ola roja tras la sangría en los mercados estadounidenses" y esto menos de dos semanas después de que Wall Street "alcanzara un pico histórico", señaló Jasper Lawler, analista de London Capital Group.



La pregunta que todo el mundo se planteaba el martes en Europa es si la baja sólo comienza o si se trata de algo temporal. Según los expertos de Mirabaud Securities Genève, "la sesión de hoy (martes) será muy importante quizás la más importante desde que comenzó el año, ya que pondrá a prueba los nervios de los inversores y confirmará (o no) si entramos" en una fase de baja prolongada del mercado.



"¿Hasta dónde llegará la baja?", se preguntan los analistas de Aurel BGC que estiman que "la baja podría durar un poco" esta semana aunque consideren no obstante que "la liquidez es abundante y que los inversores deberían considerar que esta baja es más sana que dañina", al allanar el camino a una estabilización. "Evidentemente si nuevas señales tienden a confirmar que la inflación realmente se acelera en Estados Unidos, la volatilidad podría seguir siendo más fuerte", añaden.