Booking supera a Airbnb en ofertas no hoteleras

Booking Holdings Inc., informó que tiene dentro de su oferta 5 millones de propiedades no hoteleras.

Booking.com, el emblemático portal del gigante de viajes Booking Holdings Inc., informó que tiene dentro de su oferta 5 millones de propiedades no hoteleras. Eso es más que Airbnb Inc., la startup altamente valorada a la que se le atribuye el inicio de la tendencia reciente de hospedarse en casas de personas en lugar de en hoteles.



Booking Holdings, que cambió su nombre de Priceline Group Inc., dijo que la cantidad de apartamentos y casas de vacaciones en Booking.com ha crecido un 27% a 5 millones en el último año. Airbnb, fundada el 2008, dijo que tiene alrededor de 4,85 millones, incluida una cantidad estimada de 200.000 habitaciones de hotel. Booking solo había revelado anteriormente la cantidad de "propiedades" no hoteleras en su plataforma, que podrían haber incluido varias categorias.



Compañías más antiguas de viajes en línea, como Booking y Expedia Group Inc., llevan mucho tiempo en el negocio de ayudar a las personas a reservar alojamientos que no sean hoteles, sino principalmente alquileres de vacaciones. Airbnb irrumpió en la escena hace una década y persuadió a millones de personas de todo el mundo a abrir sus casas a extraños. Eso les ayudo a asegurar una posición de mercado en importantes ciudades turísticas como Roma y Nueva York.



En los últimos años, Booking y Expedia han intensificado sus esfuerzos para competir con Airbnb luego de que los alquileres de casas y departamentos a corto plazo se convirtieran en la parte de la industria de más rápido crecimiento. "Nos hemos esforzado mucho para incorporar tantas casas y apartamentos increíbles como sea posible a nuestra plataforma para garantizar que estamos ofreciendo la opción y diversidad que nuestros clientes anhelan (…) Definitivamente estamos orgullosos de este hito", dijo Olivier Gremillon, vicepresidente de Booking.com.



Airbnb, por su parte, dijo que está creciendo más rápido que Booking con la fuerza de su marca. Booking, que comenzó en los Países Bajos y es más ampliamente conocido en el extranjero, ha aumentado su gasto de marketing en Estados Unidos para convencer a los clientes que están más familiarizados con marcas más conocidas como Expedia y Airbnb. "Airbnb está creciendo más rápido y gastando menos, porque tenemos un modelo de comunidad a diferencia del modelo de bien de consumo de Booking", dijo un portavoz de Airbnb.



