Cámara de Estados Unidos aprueba reforma fiscal impulsada por Trump

El presidente estadounidense Donald Trump está a punto de lograr su primera gran victoria política, tras la aprobación de su reforma fiscal por la Cámara de Representantes, que debería ser adoptada este mismo martes por el Senado. Presentada por el mandatario como un "regalo de Navidad" para los estadounidenses, la Cámara baja, con mayoría republicana, aprobó este martes la reforma por 227 votos contra 203.



Lea: (Pujantes mercados emergentes enfrentan peligros en el 2018).

Ahora, se espera que el Senado, donde el oficialismo ostenta una exigua mayoría, adopte en la noche definitivamente la legislación. La minoría demócrata se opone unánimemente a la reforma, pero la mayoría republicana se muestra unida tras semanas de negociaciones.



Lea: (La reforma tributaria de Trump).



"Es el ejemplo perfecto de una promesa hecha y de una promesa cumplida", dijo Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes. Pese a la ausencia de John McCain, que debió viajar a Arizona para tratarse un cáncer al cerebro, la estrecha mayoría republicana en el Senado debería secundar la reforma.



Lea: (Trump lanza el 'mayor recorte de impuestos de la historia' de Estados Unidos).



La reforma fiscal reducirá a partir de 2018 los impuestos federales sobre las empresas y sobre los ingresos, a un costo de 1,5 billones de dólares para las finanzas públicas en la próxima década. Pero Trump espera que la reforma acelere la economía estadounidense más allá del 3% actual, lo que generará a cambio nuevos ingresos fiscales. La Reserva Federal (Fed) ya incrementó la semana pasada sus previsiones de crecimiento de 2,1% a 2,5% para 2018.



"La Bolsa y la economía van a continuar creciendo una vez que la ley de reducción de impuestos se haya comprendido y apreciado completamente en su alcance y volumen", tuiteó el presidente este martes. "íAprovechen y creen trabajos excelentes!" "La reforma fiscal nos llevará al 3%" de crecimiento, anunció Paul Ryan.



VÍCTORIA VS ESCEPTICISMO



La reforma también debía simplificar el código tributario para que los estadounidenses pudieran completar sus declaraciones de impuestos como una 'carta postal', pero la promesa no se mantuvo ya que los lobbies lograron mantener algunas desgravaciones fiscales como, por ejemplo, la deducción de intereses de los préstamos inmobiliarios.



Y aunque la reducción de impuestos es permanente para las empresas, solo durará hasta 2025 para los hogares, a falta de un acuerdo a más largo plazo. Así, el aumento del poder de compra de las familias se erosionará progresivamente en la próxima década, hasta anularse para la mitad de ellas en 2027, según el Tax Policy Center.



La adopción de la reforma significaría sin embargo una gran victoria política para

Trump, cuyo primer año en el poder ha sido muy agitado, con derrotas en las elecciones locales en los últimos meses, con altos y bajos en las relaciones con sus aliados parlamentarios, a quienes no ha dudado en reprender públicamente.



Los republicanos, para quienes esta reforma es prioritaria desde hace años, dejaron de lado sus diferencias para la ocasión, conscientes de que un nuevo fracaso legislativo garantizaría su derrota en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2018... o quizás la "muerte" del partido, según el senador republicano Lindsey Graham.



Y todo esto pese a que los sondeos revelan escepticismo entre los estadounidenses: el 55% se opone a la reforma, según un estudio publicado por la cadena CNN, y dos tercios considera que beneficiará más a los ricos que a la clase media. "Los resultados la harán popular", señaló sin embargo Paul Ryan.



El texto incluye además dos grandes reivindicaciones de los conservadores: la anulación de la multa impuesta por el 'Obamacare' a quienes no cuenten con seguro de salud, que servía para incitar a la gente a suscribir una cobertura; y la apertura de tierras protegidas de Alaska a las perforaciones petroleras.



Los demócratas, por su parte, consideran que la ley es un regalo para los ricos y para las empresas. "Recuerden este día", dijo Nancy Pelosi, líder de la bancada demócrata en la Cámara baja, que considera a la reforma como "un robo puro y simple a la clase media".



Una vez que se adopte la reforma, los legisladores deberán desactivar una crisis presupuestaria antes del viernes a medianoche con la aprobación de créditos para el estado federal, así como múltiples medidas sobre salud, inteligencia, desastres naturales o inmigración. Pero la oposición demócrata recuperará su minoría de bloqueo en el Senado y, ergo, su poder de chantaje, a diferencia del debate sobre la reforma fiscal, que según un procedimiento especial necesita una mayoría simple.