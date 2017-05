Cambio climático, la principal discordia entre los líderes del G7

Los líderes del G7 reconocieron por primera vez este sábado, en la ciudad siciliana de Taormina, su división respecto a la cuestión del clima, después de que Estados Unidos se negara a comprometerse con el Acuerdo de París contra el calentamiento global.



(Lea: Así sería el orden económico internacional en el año 2050)



El presidente estadounidense Donald Trump anunció a través de su cuenta de Twitter que decidirá "la próxima semana" si se retira o no del histórico acuerdo pactado en París en 2015 con el fin de reducir las emisiones mundiales de carbono.



(Lea: Acuerdo de París y papel de la sociedad civil)



Pese a las presiones de los europeos (Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y la Unión Europea), de Canadá y de Japón, Trump no ha cedido y se ha tomado más tiempo para decidir si retira a su país del pacto a favor del clima.



(Lea: Las propuestas económicas de Trump para EE. UU.)



Estados Unidos está revisando su política sobre cambio climático así como el Acuerdo de París y por lo tanto "no se llegó a un consenso sobre ese asunto", recalca la declaración final.



Por su parte, los jefes de Estado de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y la Comisión Europea ratificaron su compromiso para aplicar prontamente el Acuerdo en el que se establecen medidas para la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero.



El presidente Trump "vino para aprender y la posición que adopte será la mejor para Estados Unidos", explicó su consejero económico, Gary Cohn.



La canciller alemana Angela Merkel, gran defensora del acuerdo, reconoció ante la prensa expresando su "insatisfacción" por el resultado de las discusiones sobre el clima.



El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró por su parte menos pesimista respecto a los resultados de la cumbre. "Considero que hubo progresos y que hubo verdaderas discusiones e intercambios", dijo ante la prensa.



LAS MALAS PRÁCTICAS COMERCIALES



El comercio internacional fue otro de los temas espinosos que se tocaron en la agenda. Los líderes del G7 lograron que Estados Unidos abandonara su tendencia al aislacionismo y lograron limar diferencias.



En la declaración final, los jefes de Estado se comprometieron a luchar contra el proteccionismo, así como contra las "malas prácticas" comerciales, después de las denuncias hechas por Trump sobre ello en repetidas ocasiones.



Se trata de una fórmula equilibrada que tiene en cuenta la preocupación de Estados Unidos por un comercio más justo y equilibrado. Los siete países más industrializados del planeta acordaron lanzar un mensaje a Rusia, al advertirle que están dispuestos a aumentar las sanciones a causa de su anexión de Crimea.



Las relaciones con Rusia, expulsada del entonces G8 en 2014, eran una de las divergencias entre Trump y los otros líderes.



COINCIDEN EN LA LUCHA ANTITERRORISTA



El viernes, los jefes de Estado sí coincidieron en materia de lucha antiterrorista, tras el atentado de Mánchester y la matanza de cristianos en Egipto.



Los siete líderes instaron a los gigantes de internet a luchar con más eficacia contra los contenidos radicales, como una medida clave contra el terrorismo yihadista y el reclutamiento de combatientes extranjeros, sobre todo después del ataque de Mánchester cometido por un británico de origen libio.



Otro punto de acuerdo entre los líderes del G7 ha sido el de advertir a Corea del Norte de que están dispuestos a tomar medidas adicionales por sus pruebas de misiles y de armamento nuclear. También se mostraron "listos para trabajar" con Rusia, aliado inquebrantable del régimen de Damasco, para encontrar una solución política al conflicto en Siria.