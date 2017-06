El chavismo solicita evaluación mental a Fiscal General de Venezuela

El chavismo solicitó este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los requerimientos para la conformación de una junta médica de expertos y peritos para evaluar la conducta de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, luego de que esta emprendiera un conjunto de acciones legales desfavorables al oficialismo.



Lea: (En Venezuela han detenido a más de 3.100 personas en protestas).



El diputado Pedro Carreño pidió los requerimientos para "la conformación de una junta médica para que los expertos, peritos, psiquiatras, y sicólogos evalúen el comportamiento de la fiscal", dijo a los periodistas a la salida del alto tribunal.



Lea: (Se agudiza choque de poderes chavistas en Venezuela).



"A todas luces se evidencia que esa señora no está en sus cabales, a todas luces se evidencia que esa señora no está normal", afirmó el parlamentario, acompañado de un grupo de oficialistas, en referencia a la supuesta 'insania mental' de la titular del Ministerio Público.



Lea: (Dólar negro en Venezuela rompe récord de 7.000 bolívares).



La fiscal se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cambiar el ordenamiento jurídico.



Además, ha desmentido una tesis difundida por el Gobierno que sostenía que una de las 67 muertes registradas hasta el momento en las protestas pudo ser producida por otro manifestante y aseguró que fue producida por un agente de seguridad con un proyectil de gas lacrimógeno.



"Yo creo que ella está tratando de encubrir graves delitos en el país y eso es una demostración de que esa señora no está en sus cabales", dijo Carreño refiriéndose a este ultimo caso.



Además, el diputado chavista se refirió a la postura de Ortega Díaz sobre la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, sobre la que la fiscal ha solicitado la declaración de nulidad. A juicio de Carreño "ella perdió la autoridad moral, y se convirtió en una vocera de la derecha al servicio del terrorismo", por lo que "se hace necesario hacer una revisión exhaustiva de esa anómala conducta, de esa aviesa conducta en el animo de preservar un bien superior, cuál es el bien superior: la paz de la república", señaló.



La solicitud de los oficialistas en el Supremo se realizó minutos después de que

Ortega Díaz acudiera también al alto tribunal, en su caso para pedirle autorización para investigar y llevar a juicio a ocho magistrados de la Sala Constitucional de esa corte.