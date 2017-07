Chavistas asaltan al Parlamento venezolano e hieren a diputados

Un grupo de simpatizantes del Gobierno venezolano irrumpió este miércoles por la fuerza en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, y causaron heridas a algunos diputados que se encontraban en el recinto para una sesión en conmemoración del Día de la Independencia en el país.



"Urgente!! Grupos paramilitares entran a la AN! Diputados heridos! En las fotos @ArmandoArmas", afirmó el parlamentario opositor José Manuel Olivares a través de Twitter, en un mensaje que publicó junto a dos fotos en las que puede verse al diputado Armando Armas con sangre en la cabeza y parte de su camisa.



Posteriormente, el grupo de cerca de 30 personas que entraron de manera violenta a la Asamblea fueron expulsados por la seguridad de esa Cámara. Estas personas -muchas vestidas de rojo y armadas con palos y artefactos pirotécnicos- asaltaron la sede del Legislativo durante una sesión conmemorativa de los 206 años de la independencia venezolana, celebrada por los opositores que controlan la Cámara. Los asaltantes ingresaron hasta los jardines de las instalaciones arremetiendo contra todos los presentes, según constató la agencia Efe.



Los hombres, que se identificaron como afectos al chavismo, robaron y golpearon con palos a varios periodistas, asistentes y legisladores que se encontraban en el lugar que se mantuvo sitiado por varios minutos.



El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, reportó a al menos a cinco diputados heridos, entre ellos los parlamentarios Juan José Molina, Armando Armas, Américo de Grazia, Richard Blanco, Juan Guaidó, además de otros siete trabajadores del Parlamento agredidos. La cuenta en Twitter de la Asamblea Nacional reportó también agresiones a los diputados Luis Carlos Padilla, Leonardo Regnault, y Nora Bracho.



Aunque los manifestantes fueron desalojados del lugar al poco tiempo por los miembros de la Guardia Nacional responsables de la seguridad del recinto, las entradas y salidas de la Cámara permanecían tomadas por los oficialistas. Hasta el momento se ha impedido la salida de la ambulancia para trasladar hasta un centro hospitalario al diputado De Grazia que quedó tendido en el suelo con heridas en el rostro y el cuerpo.



Asimismo, el fotógrafo de la Agencia Efe Cristian Hernández fue despojado de su equipo de trabajo y agredido por el grupo violento, al igual que otros reporteros en el lugar. "Todavía el asalto continúa. Hasta ahora todavía no han permitido que la gente pueda salir ni la prensa", aseguró a periodistas el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.



Los opositores responsabilizan al cuerpo militar que custodia el Palacio federal legislativo de permitir el acceso de los manifestantes afectos al Gobierno, para impedir que se celebrara la sesión.