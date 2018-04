'China bajará sus barreras comerciales porque es lo correcto', Trump

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este domingo que China bajará sus barreras comerciales y expresó su optimismo pese a una escalada de tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo que ha sacudido a los mercados globales en la última semana.



Los dos países se han amenazado entre sí con aranceles por decenas de miles de millones de dólares en días recientes, y los funcionarios chinos han dicho que este no es momento para mantener negociaciones.



Sin embargo, los responsables de la administración de Trump han enfatizado que los aranceles aún no entran en vigor y que la disputa podría resolverse por medio de conversaciones.



Hoy el mandatario estadounidense se hizo eco de esta postura en Twitter, diciendo que "China bajará sus barreras comerciales porque es la medida correcta que tiene que tomar. Los impuestos serán recíprocos y se hará un acuerdo sobre propiedad intelectual ¡Un gran futuro para ambos países!".



También se refirió a su relación personal con el presidente chino Xi Jinping y dijo que ambos siempre serían amigos.



No hubo indicios de que Trump y Xi tuvieron alguna conversación desde que estalló el conflicto comercial la semana pasada. Tampoco se han programado aún negociaciones comerciales formales entre Estados Unidos y China.



El martes, Washington reveló aranceles por valor de unos 50.000 millones de dólares sobre importaciones chinas, y el jueves Trump redobló la apuesta, ordenando a funcionarios comerciales estadounidenses que identificaran aranceles sobre importaciones chinas por otros 100.000 millones de dólares. Dijo que esto fue "a la luz de la represalia injusta de China" contra la primera acción comercial estadounidense.



China respondió diciendo que estaba totalmente preparada para responder con un "feroz contraataque" si Estados Unidos cumplía su nueva amenaza. El portavoz del ministerio chino de Comercio, Gao Feng, dijo el viernes que la amenaza de Trump, de otro paquete de aranceles, era "extremadamente equivocada" e injustificada, agregando que no habría negociación probable en las actuales circunstancias.



Los mercados de acciones globales y del petróleo se desplomaron el viernes por los temores de los inversores sobre el impacto que tendría una guerra arancelaria en la economía mundial.



Medios estatales chinos han criticado fuertemente a Estados Unidos, diciendo que sus medidas de proteccionismo comercial terminarán en una derrota. "Si Estados Unidos dice que pagará cualquier precio, debe ser atacado con firmeza", dijo el sábado la agencia de noticias oficial china Xinhua.



El domingo, el Diario Popular, un periódico estatal, buscó apelar a las preocupaciones entre algunos empresarios estadounidenses sobre el impacto de los planeados aranceles de Washington. "Convocamos a la comunidad internacional de negocios, incluyendo a los círculos industriales y comerciales de Estados Unidos, a que adopten medidas rápidas y efectivas e insten al gobierno estadounidense a corregir sus errores", dijo.



El asesor económico principal de Trump, el director del Consejo Económico Nacional Larry Kudlow, reiteradas veces buscó en días recientes calmar las preocupaciones sobre una guerra comercial, enfatizando que aún no se implementó ningún arancel.



El domingo, repitió esa postura en una entrevista con el programa de televisión "State of the Union" de CNN, diciendo "este proceso podría resultar muy benigno, quizás China quiera acercarse y hablar con franqueza, hasta ahora no lo ha hecho, espero que lo haga".