Empresa china le apuesta al entretenimiento en Estados Unidos

Zhonghong Zhuoye Group Co. de China acordó adquirir una participación accionaria de 21 por ciento en SeaWorld Entertainment Inc. que pertenecía a Blackstone Group LP, convirtiéndose en el accionista más grande del atribulado operador de parques temáticos estadounidense.



La compañía asiática de ocio y turismo pagará a Blackstone cerca de US$429 millones, o US$23 por acción. Eso representa una prima de 33 por ciento del precio de cierre de las acciones de SeaWorld el jueves.



El anuncio provocó el alza de sus títulos bursátiles. El acuerdo refuerza el plan de SeaWorld para restaurar el crecimiento a través de una expansión internacional. La compañía anunció un acuerdo de licencia en Abu Dabi a finales del año pasado para crear su primer parque fuera de Estados Unidos.



Los rivales de SeaWorld como Six Flags Entertainment Corp. han utilizado acuerdos similares para impulsar las ventas. "El cierre del acuerdo reforzaría el argumento de una oportunidad de licencias internacionales de largo plazo en SeaWorld, similar a la historia de crecimiento de licencias internacionales que ha sido muy positiva para Six Flags", dijo Barton Crockett, analista de FBR Capital Markets & Co. en un informe.



SeaWorld, que posee 12 parques temáticos, incluyendo sus atracciones homónimas, ha luchado contra la publicidad negativa después del estreno en 2013 del documental "Blackfish", que argumenta que las orcas no deben mantenerse en cautiverio.



Después de dos años en los que experimento un descenso de asistencia, la compañía con sede en Orlando, estado de Florida, sustituyó a su presidente ejecutivo en 2015, dejando al frente a Joel Manby, quien antes dirigía Dollywood.



Manby puso fin a la cría de ballenas en los parques y está invirtiendo en más atracciones que no involucran animales, como montañas rusas y juegos acuáticos. Manby dijo que la inversión a largo plazo de Zhonghong refleja la confianza en la marca de la compañía y un compromiso compartido de "proteger la vida silvestre y el medio ambiente".



Como parte de la nueva relación con Zhonghong, SeaWorld asesorará a su filial de Zhonghong Holding Co. en el desarrollo de parques temáticos, parques acuáticos y centros de entretenimiento familiar. Las acciones de SeaWorld subieron 11 por ciento a US$19,31, su mayor avance diario en cuatro años.



La marca y la experiencia de SeaWorld ayudarán a Zhonghong a expandirse en China durante un frenesí por parques de diversiones. Pero con casi 300 atracciones en China, incluyendo algunas clasificadas entre las peores del mundo, la competencia para entretener a la creciente clase media de China se está intensificando.



Walt Disney Co. y Dalian Wanda Group Co. están entre los gigantes de la industria que construyen parques y destinos de viajes en China, mientras que Six Flags está construyendo un parque acuático adyacente al primer parque temático de Six Flags en Haiyan. Con el acuerdo con Zhonghong, Blackstone ya no tendrá ninguna participación en SeaWorld o asientos en su directorio. Se espera que la transacción cierre en el segundo trimestre.