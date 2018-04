China tiene un plan detallado y luchará hasta el final en guerra comercial con Estados Unidos

China "luchará hasta el final" si Estados Unidos insiste en su política proteccionista, advirtió este jueves un portavoz del Ministerio de Comercio, que confirmó que ambos países "no han estado nunca involucrados en ninguna negociación sobre la fricción comercial". "Hay que cumplir las normas antes de que empiecen las negociaciones. Sin embargo, Estados Unidos no ha mostrado ninguna honestidad para negociar", lamentó Gao Feng, portavoz de esta cartera.



Gao explicó que el hecho de que las dos mayores potencias económicas del mundo puedan negociar en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) dependerá de si Estados Unidos todavía respeta esa organización y las reglas multilaterales.



Aseguró además que si Estados Unidos sigue por el actual camino "de forma obstinada" y actúa de forma unilateral, "China luchará con determinación hasta el final".



El portavoz oficial recordó que las medidas aperturistas de China no están relacionadas con la escalada de tensión que se ha producido en los lazos comerciales con el gobierno de Donald Trump, sino que se basan en las estimaciones de Pekín sobre el impacto que puede tener una mayor apertura en su desarrollo económico.