Colombia debe consolidar la política regulatoria en una sola agencia

El estadounidense Nick Malyshev es el Jefe de la División de Política Regulatoria de la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es responsable de la identificación de los temas generales de la política regulatoria, enfocándose en los desafíos de gestión regulatoria y gobernabilidad en los contextos nacional e internacional, y el desarrollo de políticas y estrategias para responder a estos desafíos, el directivo habló con Portafolio.

Malyshev estará en el ‘Cuarto Diálogo de Expertos de la Red Latinoamericana de Buenas Prácticas Regulatorias’, que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizará el 16 y 17 de marzo en Cartagena.



En Colombia se viene hablando de la política regulatoria, pero ¿qué es y por qué es importante?



La política regulatoria se refiere al proceso por el cual las regulaciones se diseñan, implementan, y evalúan. La política regulatoria busca que existan instituciones, prácticas y herramientas para asegurarse que la regulación esté basada en evidencia, cumpla con su fin -la protección de la salud, del medio ambiente, del consumidor o del trabajador, por ejemplo- sin imponer costos innecesarios a empresas y ciudadanos, y que sea la mejor alternativa de política pública.



Se pretende que los beneficios de dicha regulación sean mayores a sus costos y que en el proceso de elaboración, implementación y evaluación participe la sociedad en su conjunto a través de la consulta y otras formas de involucramiento.



De esta forma, las regulaciones de alta calidad tienen el potencial de contribuir a los objetivos de una mejor gobernanza pública, un mejor ambiente de negocios, mayor competitividad y lograr un crecimiento económico más inclusivo.



¿Cuáles son las claves para aplicar una política de mejora normativa exitosa?



El Comité de Política Regulatoria de la OCDE reúne a todos los países miembros de esta organización y en él se discuten y acuerdan las directrices y recomendaciones en materia de mejoramiento de la calidad de la regulación. El Comité emitió la Recomendación 2012 en Política y Gobernanza Regulatoria, que contiene 12 principios básicos que ayudan a los países en su búsqueda por mejorar la regulación. Estos principios también son indispensables para los países en Latinoamérica.



El primero, por ejemplo, se refiere a comprometerse al más alto nivel político con una política expresa de gobierno completo para la calidad regulatoria y, el segundo, a adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso regulatorio a fin de asegurar que la regulación se encuentre al servicio del interés público y esté informada de las necesidades legítimas de aquellos a quienes concierne y afecta.



Por lo tanto, los países de Latinoamericana se beneficiarán de la política regulatoria en la medida en que los líderes políticos se comprometan a su implementación, así como en la medida que adopten mecanismos de consulta pública e involucramiento de la sociedad en el proceso de diseño, implementación y evaluación de la regulación.



¿Cómo ve los avances de Colombia en su política regulatoria frente al resto de Latinoamérica?



Colombia ha logrado avances importantes en implementar la política regulatoria. Desde la publicación en 2014 del ‘Estudio de la OCDE sobre la política regulatoria en Colombia: Más Allá de la Simplificación Administrativa’, Colombia ha avanzado en instrumentar recomendaciones contenidas en dicho reporte. Por ejemplo, ha avanzado en la instrumentación del sistema de análisis de impacto regulatorio, el cual permitirá asegurar que toda nueva normativa contribuya con un beneficio neto positivo para la sociedad colombiana.



En comparación con otros países de la región, la OCDE encuentra en el reporte de 2017 ‘Regulatory policy in Latin America: an Analysis of the State of Play’ que Colombia aún requiere implementar medidas para reforzar sus procesos de consulta pública e involucramiento de la sociedad en el proceso de diseño, implementación y evaluación de la regulación.



¿Cuáles son los retos que Colombia debe imponerse para estar a la par de los países OCDE?



Los reportes ‘Estudio de la OCDE sobre la política regulatoria en Colombia: Más Allá de la Simplificación Administrativa’ y ‘Regulatory policy in Latin America: an Analysis of the State of Play’ incluyen recomendaciones específicas para que Colombia logre poner en acción buenas prácticas internacionales para mejorar la calidad de su regulación. Por ejemplo, una de las más importantes es que Colombia consolide las acciones de supervisión de la política regulatoria en una sola agencia de gobierno, lo cual ha demostrado en otros países OCDE ser un paso fundamental para elevar la calidad de las regulaciones.