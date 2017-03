‘Colombianos invertirían en EE. UU., pese a Trump’

Mientras los mercados latinoamericanos sucumben ante las políticas antimigratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los inversionistas de países como Colombia todavía ven oportunidades de llegar a ese destino con inyecciones de capital que van desde los 100.000 dólares en el sector hotelero.



Enrique González, socio de Fragomen’s Florida office, firma que asesora a naturales o a empresas extranjeras que quieren establecerse en Estados Unidos, dice que aunque el Gobierno de Trump traerá muchos cambios, los colombianos todavía tienen oportunidades de llegar a ese país a través de inyecciones de capital.



“Más allá de su rol político, Trump sigue siendo un hombre de negocios y, como tal, no va a restringir la entrada de nuevas inversiones al país por parte de colombianos”, explicó González.



Agregó que aunque Trump quiera cambiar las reglas del juego para los latinoamericanos, hay un congreso que tiene que aprobar sus propuestas y esa no va a ser tarea fácil.



Ante eso, las oportunidades para los colombianos en ese territorio siguen siendo un buen negocio. Por ejemplo, uno de los modelos con los cuales pueden ingresar a la nación norteamericana y pedir su residencia, a través de una inversión, es el tipo de visa EB-5.



Se trata de un formato en el que un inmigrante solicita ante ese Gobierno una visa que lo identifica como inversionista y le puede otorgar la residencia permanente con la condición de que asegure, con su negocio en ese país, crear al menos 10 empleos para trabajadores estadounidenses cualificados.



“Ese es un modelo que sigue siendo muy atractivo. Y nosotros vamos por varios países de América Latina, entre esos México y Colombia, para que la gente invierta en el negocio de la hotelería en el país norteamericano”, explicó Alejandro Navia, director del programa EB-5 de Driftwood, una de las compañías operadoras de hoteles más grandes de Estados Unidos y que se encarga, también, de buscar inversionistas tanto en su país de origen como en América Latina.



Según Navia, del total de los inversionistas que están en el modelo de EB-5, el 40% son colombianos y durante el 2017 espera que la inyección de capital siga igual o que supere ese porcentaje.



“Hemos visto que, a pesar de los políticas de Trump, que pueden asustar a cualquier empresario, los colombianos, e incluso los mexicanos, están apostándole más que antes en invertir en Estados Unidos”, comentó.



Por su parte, González agregó que los latinoamericanos ven que la rentabilidad de los negocios y pueden seguir siendo prósperos en ese país, “porque importan más las oportunidades comerciales que unas políticas que tal vez no se hagan realidad.



marola@eltiempo.com