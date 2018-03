Comcast ofrece 31.000 millones de dólares por la británica Sky

El conglomerado de servicios por cable Comcast anunció este martes haber lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el grupo de televisión británico Sky por 22.000 millones de libras (unos 31.000 millones de dólares). Comcast propone 12,5 libras por acción, un 11% más que la última cotización del lunes en la bolsa de Londres, que era de 11,05 libras. Para Comcast "es una oportunidad estratégica comprar un líder de la producción y difusión de contenidos en Reino Unido y Europa", afirma el grupo en un comunicado.



Lea: (Oferta de Fox por Sky va al regulador).

Las acciones de Sky subieron más de un 18% tras conocerse la oferta. La empresa estadounidense dijo que su objetivo es adquirir la totalidad de Sky, y procederá a hacerlo si obtiene el 50% de la empresa "más una acción". "Disponemos ya de una fuerte presencia en Londres, y Comcast tiene la intención de usar Sky como plataforma para nuestro crecimiento en Europa", declaró Brian L. Roberts, el presidente de Comcast.



"Queremos desarrollar las actividades de Sky, y creemos que existen importantes posibilidades de crecimiento combinando estas empresas". Comcast precisó que su estrategia para "mantener una fuerte presencia" en el Reino Unido pasa por sus "inversiones en las industricas creativas" manteniendo "las normas y la imparcialidad de la información" del grupo Sky, que cuenta entre su oferta con varios canales de televisión informativos.



El grupo británico es objeto de otra oferta de compra, efectuada por la empresa estadounidense Fox de la familia Murdoch, que propone 10,75 libras por acción para adquirir el 61% de la empresa que todavía no posee.



La autoridad británica reguladora de la competencia había considerado que la compra de Sky por Fox "no era del interés del público", y expresaba su temor a que perjudique a "la pluralidad de los medios" de comunicación porque la familia Murdoch es propietaria, a través de News Corp, de dos diarios de gran tirada, The Times y The Sun. Además de poseer la cadena de televisión de noticias Sky News, Sky está muy presente en el deporte y ostenta la mayoría de los derechos de la Premier League inglesa de fútbol.