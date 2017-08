Chavismo instala la Asamblea Constituyente en Venezuela

La excanciller Delcy Rodríguez fue elegida como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que acaba de ser instalada este viernes en el vecino país.



La propuesta fue hecha por el dirigente chavista Diosdado Cabello y acogida por los 538 representantes del pleno que acudieron hoy al Palacio Federal Legislativo, en Caracas, para su instalación. La primera vicepresidencia de la ANC la asumirá el exvicepresidente Aristóbulo Istúriz y la segunda estará a cargo del exfiscal Isaías Rodríguez.



El acto fue encabezado por el dirigente chavista Fernando Soto Rojas, quien aseguró que este órgano se instala para lucha contra la opresión extranjera y de la "burguesía" nacional.



"Debe constituirse el Estado para liberar a la nación de toda dominación, opresión, explotación extranjera (...) y de la burguesía nacional", dijo Soto Rojas durante el acto de instalación en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas.



Horas antes partidarios del presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebraron la instalación de una controvertida asamblea constituyente en el Palacio Federal Legislativo de la capital, en medio de cuestionamientos sobre su legalidad y del rechazo del Congreso, controlado por la oposición.



En un ambiente festivo, los asambleístas entraron a la sede con rosas rojas y cargaban cuadros de Chávez y Bolívar, como habían prometido que colgarían de nuevo en el edificio, luego de que fueron retirados tras el triunfo parlamentario opositor en 2015.



En los alrededores del palacio, camiones con música y personas con camisetas rojas -símbolo del oficialismo- esperaban para ver la llegada de los integrantes de nuevo cuerpo.



El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, publicó un video en su cuenta de Twitter para denunciar que las puertas de un salón patrimonial del Palacio Legislativo habían sido violentadas por partidarios del gobierno para la instalación de la asamblea constituyente. La oposición no participó en la elección para elegir los 545 asambleístas, la que calificaron como un "fraude".



TRIBUNAL DECLARA NULA PETICIÓN DE FISCALÍA DE ANULAR CONSTITUYENTE



Un tribunal venezolano declaró este viernes nula la solicitud del Ministerio Público (MP) de anular la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que acaba de ser instalada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, pese al rechazo de la oposición y buena parte de la comunidad internacional.



"El Tribunal 6° de Primera Instancia en Funciones del Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decreta la nulidad absoluta de la solicitud incoada por representantes del Ministerio Público (MP) contra la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)", dice un comunicado del Supremo venezolano.



El jueves, dos fiscales del MP hicieron esta solicitud, y según lo indicado en la cuenta de Twitter de la Fiscalía el requerimiento se basaba "en la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral".



El juzgado señaló que declaró "nula" la petición del MP, debido a que "no se evidencia que en la solicitud se haya dictado la correspondiente orden de inicio de investigación", algo que según el tribunal, "imposibilita al juzgado determinar de manera inequívoca que es una investigación de carácter penal". Esto, señaló el tribunal, es "un requisito indispensable para determinar la competencia del órgano jurisdiccional, requisito que no puede ser inobservado, por ser la competencia por la materia un requisito de orden público".



EXCARCELAN A LÍDER OPOSITOR



En horas de la madrugada, el dirigente opositor Antonio Ledezma fue devuelto a su casa desde una prisión militar por agentes del servicio de inteligencia, para que continúe en arresto domiciliario, informó su familia.



Ledezma había sido detenido y enviado a una cárcel militar a principios de semana por orden de un juez, que el mismo día revocó la medida de arresto domiciliario al líder opositor Leopoldo López.



La justicia venezolana dio orden de detenerlos por violar los términos de la reclusión en sus hogares al realizar proselitismo político. "Gracias a dios está bien", dijo horas más tarde Oriette Schadendorf, hija de Ledezma, a las puertas de su residencia, descartando que su padre tenga alguna dolencia mayor a unos malestares en el cuerpo producto del forcejeo con los agentes.



Ledezma, de 62 años, cumplía arresto domiciliario desde el 2015 por razones de salud. El abogado había sido acusado a principios de ese año de conspirar contra el Gobierno socialista. A primeras horas del día ningún familiar de López había informado de una posible excarcelación.



PRESIÓN INTERNACIONAL



Las detenciones generaron una nueva ola de condenas externas, que se sumó al rechazo de buena parte de la comunidad internacional a la cuestionada votación del domingo para elegir los miembros de la asamblea constituyente.



El Vaticano expresó el viernes su preocupación por la situación de Venezuela e instó al Gobierno de Nicolás Maduro a suspender o evitar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, porque considera que antes de "favorecer la reconciliación y la paz" fomenta "un clima de tensión y enfrentamiento".



La embajada de Panamá informó que concedió asilo político a dos magistrados de un Tribunal Supremo de Justicia alternativo nombrado por el Congreso opositor. En los últimos días la embajada de Chile en Caracas aceptó brindar protección a seis opositores que se refugiaron en la residencia del embajador, informó en su cuenta de Twitter el canciller Heraldo Muñoz.



Maduro había advertido sobre detenciones de líderes opositores una vez que entrara en funciones la polémica asamblea que tiene potestad para disolver los poderes públicos. La oposición convocó de nuevo a marchar hoy contra lo que consideran es un fraude, en medio de la ola de protestas que ha dejado más de un centenar de fallecidos en los últimos 120 días.