Con el actual precio del petróleo Rusia podría vivir 'para siempre'

Una caída hasta el fondo en los precios del petróleo puede no tener muchos ganadores, pero Rusia está segura que puede sobrevivir.



(Lea: Desplome histórico de los precios del petróleo)



Y a pesar de ello no está tan seguro sobre los fondos de cobertura. "Realmente estamos listos para vivir para siempre con el precio del petróleo a 40 dólares o menos", dijo el jueves el ministro ruso de Economía, Maxim Oreshkin, en una entrevista durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.



(Lea: Precios de petróleo vuelven a caer con fuerza)



Mientras los futuros planes económicos de Rusia convergen cada vez más en torno al crudo en ese nivel, Oreshkin dice que esta desconcertado por un giro más alcista que han tomado los fondos de cobertura.



(Lea: Trump propone reducir a la mitad las reservas de petróleo)



Las apuestas al aumento de los precios del West Texas Intermediate registraron la mayor alza este año, justo cuando Arabia Saudita y Rusia reunían apoyo para el acuerdo que lograron en Viena el mes pasado, según muestran los datos de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos.



"El precio del petróleo dentro de uno o dos años podría ser mucho menor, y los fondos que están en el otro lado de los acuerdos sobre la cobertura por uno, por dos años, están asumiendo enormes riesgos", dijo Oreshkin.



Las posiciones largas netas, o la diferencia entre las apuestas a un aumento de precios y las apuestas a un descenso, en el WTI de los fondos de cobertura aumentó un 20 por ciento en la semana que finalizó el 23 de mayo, según la CFTC.



La cifra había caído un 50 por ciento en las cuatro semanas anteriores. Las posiciones largas netas en el crudo de referencia Brent - que se cotiza con una pequeña prima en relación a la mezcla de exportaciones de los Urales de Rusia - subió un 17 por ciento, según datos de ICE Futures Europe.



Oreshkin cuestionó "la estrategia de esos fondos de cobertura" que están cerrando acuerdos con los productores de shale durante uno a dos años. "Porque los riesgos están allí", dijo.



CERCA DE 50 DÓLARES



El petróleo ha permanecido en torno a los 50 dólares después de que el acuerdo de la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, para prolongar las reducciones de suministro durante nueve meses decepcionó a algunos inversionistas que esperaban más.



Mientras que las existencias de Estados Unidos han bajado, la producción y la perforación continúan aumentando. La postura bajista de Oreshkin sobre el petróleo es ampliamente compartida entre sus colegas.



La vicegobernadora del Banco de Rusia, Ksenia Yudaeva, dijo la semana pasada que hay "mucha incertidumbre" en la perspectiva para el crudo. "Nuestros pronósticos asumen como altamente probable que en el mediano plazo el precio pueda volver a los US$40 el barril", dijo Yudaeva.



Oreshkin señalo que el crudo Urales a 40 dólares es la "suposición clave" que ahora sostiene toda la política económica en Rusia, desde su posición monetaria a las finanzas públicas.



Es el precio utilizado para calcular el presupuesto del país en 2017-2019 y realizar compras de divisas como parte de un mecanismo fiscal implementado este año. Pero podría ser igualmente relevante para la industria del shale de Estados Unidos, aun cuando las empresas tengan éxito en reducir rápidamente los costos y mejorar la productividad.



La revolución en los suministros no convencionales como el shale es "imparable" a menos que los precios caigan por debajo de los 40 dólares el barril, según Citigroup Inc.

​

El crudo Urales ha promediado más de 51 dólares el barril en los primeros cinco meses del año. Rusia necesita un precio de 60 dólares para ejecutar un presupuesto equilibrado en 2017, según el ministro de Finanzas, Anton Siluanov.



"Vemos riesgos sustanciales para los precios del petróleo en el mediano y largo plazo", dijo Oreshkin. "Haremos todo lo posible para llevar los niveles de inventario a niveles más bajos y hacer que el mercado se ajuste en el extremo corto de la curva".