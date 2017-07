¿Conformaron las automotrices alemanas un cartel?

El Gobierno alemán confirmó este lunes que las autoridades de defensa de la competencia europeas investigan la existencia de un presunto cartel de la industria automovilística alemana y confió en que las acusaciones se aclaren "por completo" ante la importancia del sector.



Los portavoces del Gobierno aseguraron que se enteraron de ese presunto cártel el viernes, al publicar el semanario 'Der Spiegel' que Volkswagen (VW), Audi, Porsche, BMW y Daimler acordaban desde los años 90 cuestiones relacionadas con tecnología, costes, suministradores e incluso la limpieza de las emisiones de los vehículos diesel.



Según explicó la portavoz de Economía, Tanja Alemany, el departamento se puso en contacto con las autoridades de defensa de la competencia y comprobó que el caso estaba en manos de Bruselas, sin confirmar, como publicó 'Der Spiegel', si fue VW quien presentó una "autodenuncia".



El funcionario aseguró que se toma "muy en serio" las informaciones y espera transparencia total, ya que está en juego la credibilidad de la industria y sólo una aclaración completa de las acusaciones puede devolver la confianza.



Según explicó el Ministerio de Economía, la información llegó a la Oficina federal de defensa de la competencia y a Bruselas, que asumió el caso, por lo que no se investiga en Alemania.



El Gobierno no fue informado en su día porque se trata de instituciones que trabajan de manera independiente, añadió. Preguntada por si este nuevo caso, tras el escándalo de la manipulación de los motores diésel, pone en riesgo la marca 'made in Germany', la viceportavoz de la Cancillería, Ulrike Demmer, reconoció la importancia del sector automovilístico en la industria del país y confió en la investigación de las autoridades europeas para extraer las conclusiones que sean necesarias.



El portavoz del Ministerio de Transportes, Sebastian Hille, declinó también comentar el fondo del asunto, que planeará previsiblemente sobre la 'cumbre del diésel' que el Gobierno alemán ha convocado para el 2 de agosto, con participación de los fabricantes automovilísticos y los gobiernos de los estados federados donde tienen sus principales plantas.



Hille abogó como sus colegas de otros departamentos por una investigación a fondo del presunto cartel, pero subrayó que el objetivo de la reunión de agosto, convocada por los Ministerio de Transportes y de Medio Ambiente, es alcanzar un acuerdo de consenso para reducir las emisiones contaminantes en el país.