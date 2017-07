Continúa bloqueo del Parlamento venezolano por parte de chavistas

Varios de los diputados opositores heridos por un grupo de manifestantes afectos al chavismo que irrumpieron a la fuerza en el Parlamento y lo mantiene sitiado esta tarde aseguraron que los hechos ocurridos este miércoles en las inmediaciones de la Cámara no los intimidarán.



(Lea: Chavistas asaltan al Parlamento venezolano e hieren a diputados)



La diputada Nora Bracho, una de las lesionadas, responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro de lo ocurrido en el Parlamento y aseguró en unas declaraciones difundidas poco después del incidente que insistirán en su lucha pese a las agresiones.



(Lea: Aumenta riesgo de que Venezuela incumpla pago de deuda)



"Ahí tenemos a un régimen encadenado y queriendo mentirle al pueblo de Venezuela como que si aquí no está pasando nada, mientras tanto envía a sus colectivos a asediarnos aquí, a violentarnos, a cometer cualquier atropello, a golpear a los diputados con tubos, a disparar", dijo.



Por su parte, el diputado Américo de Grazia, uno de los más afectados por las agresiones, resultó con una contusión con herida abierta en la cabeza, una en la cavidad torácica y otras lesiones, según informaron familiares desde el centro médico donde fue socorrido.



El diputado quedó tendido en el suelo inconsciente después de que fue atacado cuando intentaba ayudar a su colega Armando Armas, mientras este recibía patadas en el suelo y era despojado de sus pertenencias. "Salí porque vi que estaban golpeando al diputado Armas y por supuesto me metí a ayudarlo a quitarle a todos esos bandidos que tenía encima y logré quitarle al menos a uno de ellos cuando sentí el golpe en la cabeza, me golpearon con un tubo o algo así", relató desde el hospital.



Por su parte, Armas recordó las 91 personas muertas durante la ola de protestas venezolanas, por lo que para él "unos coñazos (golpes) no son nada" y aseguró que lo ocurrido hoy en la AN fue un "intentó por "tomar la soberanía popular". Asimismo, el legislador Leonardo Regnault, que resultó herido en la cabeza, dijo que se encuentra recuperado y señaló que continuará "en la lucha". "No nos van a amedrentar y tampoco nos van a llevar a la violencia", señaló.



El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, informó que además de Armas, De Grazia, Bracho y Regnault, resultaron lesionados el diputado Luis Carlos Padilla y otros siete trabajadores del Parlamento. Borges aseguró que las personas en el recinto aún se encuentran "amenazadas por grupos armados en las puertas de la AN".



El ataque al Parlamento se registró cuando los opositores concluían una sesión solemne para conmemorar los 206 años de la independencia de Venezuela y poco antes de que se iniciara una segunda sesión en la que se aprobó un referendo sobre la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro.



Los hechos ocurridos hoy fueron rechazados por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo han pedido investigaciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han desalojado a las personas que se mantienen en las afueras del Parlamento.