La cronología de un largo adiós a la Unión Europea

El Gobierno británico activa este miércoles el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciará las negociaciones con Bruselas para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE), conocido como "brexit".



Estos son los principales acontecimientos desde que Londres se comprometió a convocar un referéndum europeo en 2013.



(2013)

​

23 de enero

El entonces primer ministro británico, David Cameron, anuncia su intención de convocar, antes de 2018, un referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la UE si su partido, el Conservador, ganaba las elecciones en mayo de 2015. 2015



7 de mayo

Se celebran las elecciones generales británicas y los "tories" de Cameron ganan con mayoría absoluta.



8 de septiembre

La Cámara de los Comunes da luz verde a la ley que autoriza la convocatoria de un referéndum europeo.



(2016)



20 de febrero

Cameron anuncia que el referéndum se celebrará el 23 de junio de 2016 y confirma que la postura oficial del Gobierno será la de defender la continuidad en "una Europa reformada".



15 de abril

Comienza la campaña oficial para el referéndum.



23 de junio.

El Reino Unido vota en referéndum el abandono de la UE. El 51,9 % de los votantes fue partidario de abandonar la UE, frente a un 48,1 % partidario de permanecer.



24 de junio

Unas horas después de conocerse el resultado del plebiscito, Cameron anuncia su intención de dimitir en octubre.



29 de junio

El Partido Conservador inicia la selección interna de su líder y futuro primer ministro, que sustituiría a Cameron y sería el encargado de negociar los términos del "brexit". La ministra británica de Interior, Theresa May; la secretaria de Estado de Energía, Andrea Leadsom; el titular de Trabajo y Pensiones; Stephen Crabb, y el antiguo responsable de Defensa Liam Fox, presentan su candidatura al liderazgo del partido.



30 de junio

El titular de Justicia, Michael Gove, anuncia también su candidatura y, horas más tarde, el exalcalde de Londres Boris Johnson, abanderado del "brexit", decide no presentar la suya.



5 de julio

El grupo parlamentario del Partido Conservador descarta al exministro Fox para suceder a Cameron. El titular de Trabajo y Pensiones, Stephen Crabb, retira su candidatura.



7 de julio

Theresa May y Andrea Leadsom competirán por suceder a David Cameron al frente del Partido Conservador y el Gobierno del Reino Unido, tras la votación de los diputados "tories", en la que Michael Gove queda fuera al no contar con apoyos suficientes.



8 de julio

May y Leadsom inician su campaña entre las bases conservadoras.



11 de julio

Leadsom se retira de la carrera para encabezar el Partido Conservador y deja vía libre a May. Graham Brady, presidente del Comité 1922, formado por el grupo parlamentario "tory", proclama "formalmente" a Theresa May, líder del Partido Conservador, tras la retirada del resto de candidatos.



13 de julio

Cameron presenta su dimisión a la reina Isabel II. Poco después, la reina llama a May para pedirle que, como líder del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes, forme Gobierno.



Ese mismo día, May anuncia que David Davis, ministro Interior entre 2003 y 2008, pasaría a ser el ministro del " brexit", cuya misión será la de negociar la salida del país de la UE.



3 de noviembre

El Tribunal Superior de Londres obliga al Gobierno a consultar con el Parlamento antes de activar el "brexit".



5 de diciembre

El Tribunal Supremo inicia su examen del recurso elevado por el Gobierno de Theresa May, contra el dictamen que le obliga a consultar con el Parlamento antes de ejecutar el " brexit".



(2017)

​

17 de enero

La primera ministra anuncia que el Reino Unido saldrá del mercado único y de la unión aduanera y que someterá a votación parlamentaria el acuerdo definitivo al que llegue con Bruselas para la salida del Reino Unido de la UE.



24 de enero



El presidente de la máxima instancia judicial británica, David Neuberger, informa tras estudiar el recurso del Gobierno, que el Supremo ha dictaminado que May sí necesita la autorización previa del Parlamento para activar el artículo 50.



26 de enero

El Gobierno publica el proyecto de ley para invocar el artículo 50 y lo titula "Proyecto de ley de la Unión Europea (Notificación para la retirada)".



31 de enero

Se inicia el debate del proyecto legislativo en la Cámara de los Comunes.



2 de febrero

El Gobierno británico publica un libro blanco en el que expone su plan de negociación de "brexit".



8 de febrero

La Cámara de los Comunes da el visto bueno a la ley del "brexit" por 494 votos a favor y 122 en contra.



1 de marzo

La Cámara de los Lores aprueba una enmienda a la ley del "brexit" para garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido.



7 de marzo

El Gobierno sufre su segunda derrota durante la tramitación del proyecto de ley del "brexit" en la Cámara de los Lores, que aprueba otorgar poderes al Parlamento para vetar un futuro acuerdo con Bruselas sobre la salida de la UE.



13 de marzo

El Parlamento aprueba el proyecto de ley.



16 marzo

La reina Isabel II sanciona la ley del "brexit", que autoriza al Gobierno a comunicar a Bruselas que activa la salida del Reino Unido de la UE.



EFE