¿Qué le espera a la economía de Colombia con el próximo presidente de EE. UU? Es la pregunta que muchos se hacen. Sin embargo, responderla causa incertidumbre, tanto Donald Trump como Hillary Clinton han mostrado sus posturas en política internacional y lo cierto es que no son semejantes.



De hecho, ambos candidatos expresan políticas que el otro ha criticado. Trump, por ejemplo, ha mostrado una oposición al tratado de libre comercio con México y Canadá, Nafta, firmado en 1993.



El candidato demócrata ha repetido en los debates que el Nafta fue “el peor acuerdo firmado por EE. UU.” porque le ha quitado a ese país “cientos de puestos de trabajo”.



Andrés Espinosa Fenwarth, CEO de Inverdies explica que en la postura de Trump “hay más sombras e incertidumbre porque no se conocen sus propuestas. No obstante, plantea renegociar Nafta, pero generaría incertidumbre en las inversiones de México en EE. UU y viceversa. El peso mexicano sería el primer damnificado, la agricultura estadounidense depende de la mano de obra mexicana, en últimas sería un juego cuyo resultado sería una suma negativa: ambos pierden”.



Para Espinosa Fenwarth el peligro de la política internacional de Trump es que si propone renegociar los tratados con socios cercanos, como México, es lógico que lo haga con países como Colombia, en este caso el plan Paz Colombia, con el que se busca reconstruir el país en un eventual posconflicto.



“Nafta puso a México en el plano mundial y EE. UU. ganó un proveedor muy confiable. Eso es lo que le molesta a Trump. Creo que con Nafta todos ganaron: México dejó de ser un país centroamericano y se integró con sus vecinos. Eso le ayudó mucho. Hoy ambos son socios de primer nivel y eso se perdería si Trump llega al poder”.



UNA VISIÓN PROTECCIONISTA Y OTRA GLOBALIZADA



Más allá de los continuos ataques de ambos, se puede precisar que la posición de Hillary Clinton en cuanto a la política internacional es globalizada y está en la línea de lo que ha hecho Barack Obama.



De hecho, para la firma Euromonitor International, la política de Trump riñe con uno de los mayores retos que enfrenta la economía estadounidense: el desempleo.



Esas vacantes se verían llenadas por ciudadanos de la India que tiene la formación necesaria, además del idioma. Sin embargo, el candidato ha indicado que detendría la migración hacia EE. UU.



“Esto puede llegar a un costo para las empresas estadounidenses”, explica la firma que asegura que el país del norte sufriría una desaceleración económica grave y plantea que “México e Irlanda serían las economías más afectadas, aunque todos los países del modelo –realizado por Euromonitor International–mostrarán un impacto negativo en el crecimiento económico”, indica.



Por su parte, el modelo de esa firma explica que si bien hay un continuismo de las políticas de Barack Obama en las propuestas de Hillary Clinton, la candidata republicana ha esbozado la idea de invertir en una fuerte conectividad digital para ese país a través de la implementación de la banda ancha en todos los hogares de EE. UU. para el 2020.



“Clinton dijo que quiere incentivar la competencia en el espacio de banda ancha y acelerará el despliegue de los servicios inalámbricos 5G”, explica la firma. En este sentido, este sería una un escenario en similar al que se vive en Colombia, país que le apuesta a una



¿QUÉ PASARÁ CON EL DÓLAR Y EL PETRÓLEO?



Si bien no se puede medir el impacto que recibirá la economía colombiana con el resultado de la elección, sí se puede determinar que le pasará al petróleo y al dólar en el corto plazo.



Juan David Ballén, estratega de mercados de la firma Casa de Bolsa, resumen en dos puntos el escenario en el que Trump gane: devaluación del peso y baja en los precios del petróleo.



“Sobre el dólar se puede de decir que podría alcanzar $3.200 en la semana posterior a los resultados. Él no genera confianza por sus políticas no son tomadas con seriedad por los mercados emergentes. Los países de ese renglón, incluido Colombia, afrontarían devaluación de sus monedas”, indica.



Sin embargo, sobre el petróleo aún queda otro factor decisivo: la reunión de la Opep y otros países productores para el 25 de noviembre.



“Las elecciones generan ruido, podrían bajar los precios aún más, pero es en ese reunión en la que se define el precio. Si no llegan a un acuerdo lo más probable es que se mantenga el precio bajo”, agrega Ballén, quien prevé otro escenario si gana Clinton.



“El dólar podría descender a 2.950 y un precio del petróleo a la baja”, explica. Además, si gana la candidata demócrata se espera una estabilización en los mercados.



Los resultados de las encuestas dan como ganadora a Clinton, con un 48% de intención de voto, mientras que Trump obtiene el 43%.



Son cifras muy cercanas, lo que eleva la presión sobre ambas campañas y especialmente sobre la economía. En el caso colombiano, con una reforma tributaria en curso y un nuevo acuerdo con las Farc, esta elección podría significar buenas noticias o la aparición de retos añadidos para el comienzo del 2017.



David Arango

Portafolio.co