Quien reemplace a Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos tendrá un sueldo anual de 400 mil dólares (unos 1.200 millones de pesos colombianos).



Además del salario, el inquilino de la Casa Blanca recibirá 50 mil dólares de viáticos (150 millones de pesos), USD 100 mil para viajes (300 millones de pesos) y USD 19 mil para entretenimiento (57 millones de pesos), según el portal Infobae.



(Lea también: Estados Unidos elige presidente).



En total, quien ocupe este cargo recibirá al año el equivalente a 1.700 millones de pesos colombianos.



“El salario del presidente de los Estados Unidos es fijado por ley del Congreso y fue modificado apenas cinco veces desde la Independencia en 1776 hasta hoy. La última modificación fue realizada en 1999 y entró en efecto en 2001”, asegura Infobae.



Así mismo, de acuerdo con el acta de ex presidentes de 1958, los mandatarios que dejan su cargo reciben una pensión de por vida equivalente al salario de la categoría 1 del Poder Ejecutivo.



En este momento, son USD 205.700 al año. Eso es lo que perciben hoy los cuatro ex presidentes vivos: Jimmy Carter, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.



Finalmente, las viudas de los ex presidentes reciben una pensión simbólica de USD 20 mil al año.



Con información de Infobae